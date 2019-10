Öztürk Yılmaz'dan yeni parti açıklaması: İlk toplantımızda en az o partiden isimler vardı

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, yeni hareketin çalışmalarına ilişkin konuştu.

Öztürk Yılmaz, Kanal 34'te yayınlanan Gündem Özel programına katıldı.

"Bütün muhalefetin istifa etmesi lazımdı"

Türkiye'de muhalefetin artık olmadığını söyleyen Yılmaz, "Türkiye'nin her şeyi gitmiş, gelip muhalefetçilik yapıyorlar. Salon muhalefetçliği ile bu iş olmaz. Toplumda iktidar olabilecek bir muhalefet yok. Türkiye'de bazı şeylerin söylenemediği, bir şeyleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu oluşum, muhaleftte kalmak istemiyor. 18 yıldır muhalefetle, 38 yıldır da böyle kalacaklar. Muhalefetin Türkiye'yi düşündüğü filan yok. 16 Nisan'dan itibaren bütün muhalefetin istifa etmesi lazımdı. 4 tane Macar topçusu getirsen bunları maalesef deviremezsin." dedi.

"Rezerv kesimi ortaya çıkarıyoruz"

Yeni hareketin ilk toplantısıyla ilgili de konuşan Yılmaz, "Her partiden bütün kesimlere sesleniyorum. Hepiniz partimize davetlisiniz. Ankara'daki toplantıda her renkten insan vardı. Partilerin hepsi şu an bölücücülük yapıyor. Toplumu toparlamak şu an mümkün değil Bizim temel değerlerde bir araya gelmemiz gerekiyor. Hala ayakta olan isimler, rezerv kesimi bu partide göreceksiniz" dedi.

"Milletvekillerine güvenmiyorum"

Yılmaz, vekilleri sammi bulmadığını belirterek, "Ben hiçbir milletvekline çağrı yapmadım. Lider başlarındayken her türlü yalakalığı yaparlar. Lider gidince hepsi dağılır, o yüzden vekillere çok güvenmemek lazım. Ankara'daki toplantıda en az CHP'den isimler vardı. FETÖ'cü olmayan, terörist olmayan, ırkçı olmayan herkese kapımız açık. Ana gövdenin toparlanması için çalışmalar yapıyoruz. Partilerin hepsi şu an bölücücülük yapıyor. Toplumu toparlamak şu an mümkün değil Bizim temel değerlerde bir araya gelmemiz gerekiyor" dedi.