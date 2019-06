Özel Güvenlik Haftası kutlama mesajı

Güvenlik İş Sendikası Ankara Bölgesi Mali Sekreteri ve Bilecik İl Temsilcisi Selahattin Ceyhan, Özel Güvenlik Günü ve Haftasını kutladı.

Ceyhan, yaptığı açıklamada, özel güvenlik görevlilerinin kamu düzenindeki önemine değinerek, "82 milyon insanımızı ’özel güvenlik her yerde görmezden gelme’ sloganını toplumsal bir harekete dönüştürmeye davet etti. Bundan 15 yıl önce, 2004 yılında kanunlaşarak meslek haline gelen özel güvenlik teşkilatının özverili ve başarılı çalışanlarının hatırlanması ve toplumsal farkındalığın oluşabilmesi adına kutlanan değerli gün ve haftayı yeniden kutlayabilmenin coşkusunu yaşıyoruz. 26 Haziran günü tüm özel güvenliklerin gür sesi yeniden duyulacak farkındalığımız hissedilecektir. Özel güvenlikler olarak büyük fedakarlıklarda, gece - gündüz, yaz-kış demeden, vatanımız için, halkımız için, milletimizin can ve mal güvenliği için 7/24 nöbet tutan özel güvenlik mensuplarıyız. Polis ve askerimiz ile el ele, omuz omuza birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak hizmetimizi sunmaktayız, özel güvenlik görevlileri olarak her zaman devletimizin emrinde ve milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu’nun özel güvenlik görevlileri için verdiği önemli katkıları ve İçişleri Bakanlığının çalışmaları ile birlikte 2018 yılında özel güvenlik görevlileri için önemli gelişmeler yaşandı, önümüzde ki yıllarda özel güvenlik görevlileri ve sektör ile ilgili olumlu gelişmeler yaşayacağımızdan şüphemiz yok. Sendika olarak en hassas noktamız toplumda yeterli saygının görülmesini sağlamak, Sendikamız özel güvenliklerin çalışma şartlarını ve maddi gelirlerini iyileştirmek amacı ile yıllardır sarf ettiğimiz çaba ve gayretlerimiz durmaksızın devam edecektir.Ülkemizde aktif olarak 320 bine yaklaşan ve 81 ilde, hayatın her alanında faaliyet gösteren, önemli sorumluluklar üstlenen meslektaşlarımız özel güvenlik görevlileri kamu düzeninin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için her daim vazifelerinin başındadırlar.Yapılan işin önemi ve hassasiyeti bir arada değerlendirildiğinde, özel güvenlik görevlisi olarak çalışanların özlük haklarının, çalışma koşullarının müstakil bir kanunla belirlenmesi gerekiyor. Yetkililerin, yeni dönemde bu yönde gerekli adımları atmasını talep ediyoruz. Görevleri başında vefat eden tüm özel güvenlik görevlilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum, görevleri başında saldırıya uğrayan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.Bu duygu ve düşüncelerle Özel Güvenlik Günü ve haftamızı kutluyor, camiamız mensubu her bir meslektaşımıza ayrı ayrı başarılar diliyorum" dedi.