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Gündem Kocaeli’de korkutan olay! 6 ay önce boşaltılan binanın balkonu çöktü
Gündem

Kocaeli’de korkutan olay! 6 ay önce boşaltılan binanın balkonu çöktü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kocaeli’de korkutan olay! 6 ay önce boşaltılan binanın balkonu çöktü

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde risk taşıdığı gerekçesiyle yaklaşık 6 ay önce boşaltılan 4 katlı binanın üçüncü katındaki balkon çöktü. Olayın ardından bitişikteki binada yaşayan 2 kişi tedbir amacıyla tahliye edilirken, sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde daha önce riskli olduğu belirlenerek boşaltılan bir binada meydana gelen çökme, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, Osmangazi Mahallesi Manolya Sokak’ta yaşandı.

6 AY ÖNCE BOŞALTILMIŞTI

Edinilen bilgilere göre, taşıdığı risk nedeniyle yaklaşık 6 ay önce boşaltılan 4 katlı binanın üçüncü katındaki balkon henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Balkondan kopan parçaların düşmesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar endişe yaşarken, durum yetkililere bildirildi.

BİTİŞİK BİNADAKİ 2 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Riskli binanın yanında bulunan 2 katlı yapıda yaşayan 2 kişi, yeni bir çökme ihtimaline karşı tedbir amacıyla evlerinden tahliye edildi.

Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Manolya Sokak da araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

BELEDİYE EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Bölgeye gelen belediye ekipleri riskli yapıda incelemelerde bulundu. Yapılan değerlendirmenin ardından binanın belediye tarafından kontrollü şekilde yıkılacağı öğrenildi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

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