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Teknoloji

Önce boğazlarda kullanılacak! Türkiye'den Doğu Akdeniz'e yerli ve milli hamle

Geçen yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve HAVELSAN arasında imzalanan protokol kapsamında gemi trafik hizmetlerinde yerli ve milli yazılım hamlesi yapan Türkiye, bu yazılımları öncelikle boğazlarda, ardından KKTC ve Doğu Akdeniz’i de kapsayacak Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi için de kullanacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 09:56:00 -
Önce boğazlarda kullanılacak! Türkiye'den Doğu Akdeniz'e yerli ve milli hamle

Türk boğazlarında gemi trafik hizmetleri için harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, söz konusu hizmetlerdeki yazılımları millileştiriyor. Bu yazılımlar boğazlardan sonra KKTC ve Doğu Akdeniz’i de kapsayacak Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi için de kullanılacak.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Türkiye’nin denizcilik alanında yapmış olduğu en önemli yatırımlardan biri olan gemi trafik hizmetleri, radarlar, otomatik tanımlama sistemi, sensörler, normal ve gece görüş kameraları, telsiz haberleşme cihazları gibi birçok elektronik sistemin entegrasyonu ile oluşturuldu. Birçok etkenden oluşan bu sistemin amacı ise deniz trafiğinden kaynaklanabilecek risk ve tehlikelere karşı çevre güvenliğini artırmak.

Türkiye bağımsızlığını ilan edecek

Son dönemde yerli ve milli yazılımlara önem veren Türkiye, bu denli önemli bir konuda da yeni bir hamlede bulundu.

Gemi trafik hizmetlerine ilişkin yazılımların yerli ve milli olması için geçen yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve HAVELSAN arasında protokol imzalanmıştı. Bu konuda ilk çalışmalar da Türk boğazlarındaki güvenliğin sağlanması için başlatıldı. Bu yılın sonunda tamamlanması planlanan proje ile millileştirilecek altyapı sayesinde Türkiye bu alanda bağımsızlığını ilan edecek.

Doğu Akdeniz'de de kullanılacak

Türkiye'nin büyük önem verdiği bu yerli ve milli yazılım ilk olarak Türk boğazlarında kullanılacak. Daha sonra ise kritik öneme sahip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ve Doğu Akdeniz'i de bünyesinde barındıracak olan Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi için de kullanılacak.

KKTC'ye gemi trafik hizmetleri sistemi

Bu yerli ve milli proje kapsamında KKTC'ye 1 gemi trafik hizmetleri merkezi ile 2 trafik gözetleme istasyonundan oluşan gemi trafik hizmetleri sistemi kurulacak. Kurulacak gemi trafik hizmetleri sistemi Mersin gemi trafik hizmetleri ile entegre edilecek.

Türkiye, konumunu sağlamlaştıracak

Proje tamamlandığında Türkiye, Doğu Akdeniz’de egemenlik alanlarını 7/24 izleyerek kontrol edecek ve deniz egemenlik alanlarında stratejik konumunu sağlamlaştıracak.

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