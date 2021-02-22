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Aktüel Nota vermek nedir? Ülkeler arasında nota vermek ne demek?
Aktüel

Nota vermek nedir? Ülkeler arasında nota vermek ne demek?

Birçok kez bir ülkenin diğer ülkeye nota verdiği durumlara şahit olunmuştur. İki ülke arasında yaşanan gerilimin üzerine kullanılan ifade merak konusu oldu. Birçok anlama gelen “nota vermek” ifadesi ülkeler arasında olan kullanımı oldukça merak ediliyor. Peki, nota vermek nedir? Ülkeler arasında nota vermek ne demek?

Yeniakit Publisher
2021-02-22 22:38:00 -
Nota vermek nedir? Ülkeler arasında nota vermek ne demek?

Birçok kez bir ülkenin diğer ülkeye nota verdiği durumlara şahit olunmuştur. Bu nota vermek terimi daha çok iki ülke arasında ilişkilerin savaş derecesine kadar yoğunlaşması üzerine gerçekleşir.

Nota vermek nedir?

Nota vermek terimi birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Notanın üç adet farklı anlamı vardır. Bu anlamlardan ilki müzik notası olarak bilinmektedir. Diğer nota türü ise sözlü nota diye nitelendirilir. Bu nota türü sözlü olarak belirlenen ve daha çok elçilik tarafına gönderilen bir tür bilgi alma türü olarak bilinir. Üçüncü nota ise daha çok yazılı bir şekilde elçiliklere gönderilen ve oldukça önemli sonuçlara neden olan notalardır. Verilen bu notalar daha çok kesin uyarı özelliği taşıdığı bilinir.

Ülkeler arasında nota vermek ne demek?

Ülkelerin birbirine verdiği ve daha çok yazılı nota olarak belirtilen nota bir tür kesin uyarı niteliğindedir. Bu nota eğer yetkili merciler ılımlı bir hava izlemezse savaş ile sonuçlanacak bir durumun habercisi olarak görülür. Bugüne kadar Türkiye’nin de arasında olduğu birçok devlet nota verme kararını almıştır. Türkiye’nin vermiş olduğu nota kararı, Kıbrıs harekâtında daha çok Yunan devletine karşı olmuştur.

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