Mersin’de kaybolan üç yaşındaki Müslüme Yağal’dan bir iz olup olmadığı merak ediliyor.

Müslüme bebek bulundu mu? Müslüme Yağal'a ne oldu?

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Yörük ailenin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor.

Anne Selvi Yağal çocuğunun bir anda ortadan kaybolduğunu anlattı. Müslüme'yi en son oyun oynarken gördüğünü dile getiren Yağal, "Kaybolduğunu fark edince sağa sola baktım. Bulamayınca yetkililere bilgi verdik. Çocuğumu sağ salim bulup benim yanıma getirenlere dualarım var." diye konuştu.

Abla Ayşe Yağal da kardeşinin kaybolmasından dolayı üzüntülü olduklarını belirterek, "Oyun oynuyordu. Bir ara geldi çay içip ekmek yedi. Sonra burada oynuyordu 5 dakika sonra kayboldu." ifadesini kullandı.

Müslüme bebek bölgede didik didik aranıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müslüme Yağal’ın kaybolduğu bölgede kan ve ayak izlerine rastlandığı ifade edildi.