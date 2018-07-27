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Mum lekesi halıdan nasıl çıkar?

Çoğunlukla dekoratif amaçlı kullanılan, elektrik kesintisi sırasında da imdadımıza yetişen mumlar, ortama güzel bir görünüm kazandırdığı gibi bazı tatsızlıklara da yol açabiliyor.

27 Temmuz 2018 Cuma 14:24
Mum lekesi halıdan nasıl çıkar?

Kilim, döşeme ya da halılara damladığında temizlik sırasında zor anlar yaşatan mum lekesiyle nasıl baş edilir? Çözüm basit. Halıya damlayan mumu, halının tüylerine bulaştırmadan, kolayca temizlemenin yolu, kağıt havlu ve ütüden geçiyor.

ÜTÜ DEĞİLSE DE BUZ!

Halının üzerindeki katılaşmış mum kalıntılarını temizleyin. Bunu yaparken kalıntıları çıkarmak için zorlamayın; alabildiklerinizi alın. Özenli davranmazsanız halının tüyleri zarar görebilir.

Ütüyü fişe takın ve en düşük dereceye ayarlayarak ısınmasını bekleyin. Isındıktan sonra, mum kalıntılarının üzerine koyduğunuz beyaz kağıt havlunun üzerinde gezdirin. Bu işlemden sonra mum lekesi yumuşayacak, kağıt havlu da onu emecektir. Mum kalıntılarının tamamının yumuşayıp emildiğinden emin olana kadar bu işlemi tekrarlayın.

İşlem sona erdikten sonra hâlâ halının üzerinde mum lekesi kaldığını görürseniz kalan parçaları da elinizle nazikçe temizleyin. Hatta kalan kalıntıların üzerine bir parça buz koyup mumun yeniden katılaşmasını sağlayabilirsiniz.

Bu da işe yarayacak yöntemlerden bir tanesidir. Katılaştıktan sonra bir diş fırçası yardımıyla yumuşak hareketlerle kalıntıları temizleyebilirsiniz. Tüm bunlara rağmen hâlâ istediğiniz sonucu alamadıysanız profesyonel bir temizlik şirketine danışmalısınız. Çünkü halılar da dokuma çeşitlerine göre farklılık gösterir ve her biri için değişik yöntemler bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 14:24
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