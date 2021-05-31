Sosyal medyada sık sık adından bahsettiren, paylaşmış olduğu videolarla milyonlara erişen, 2018/2019 yıllarında çıkardığı iki kitabı “ Sabret Şükret Seyret ve Yanılgı “ ile okuyucusuyla sıkı bir bağ kuran ve geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan, araştırmacı/yazar Muhammed Serkan Gül, takipçileri ve okurlarının yanı sıra internet kullanıcıları tarafından “Muhammed Serkan Gül kimdir' sorusuna cevap aramasına neden oluyor.

Muhammed Serkan GÜL, Kahramanmaraş/Elbistan doğumludur. Eğitim hayatının hemen ardından ticarete atılan Gül, 21 yaşında kendisine ait Gül Çelik Halat ve Hırdavat şirketini kurmuştur. Hayatının dönüm noktasına geldiği bu süreçte bir çok yeniliğe imza atıp, aile şirketindeki hissesini kardeşlerine devir edip, ülkedeki kent dönüşüm fırsatından yararlanarak inşaat sektörüne girmiş ve müteahhitlik yapmaya başlamış, Gül İnşaat ve Gayrimenkul şirketini kurmuştur. İstanbul'un bir çok semtinde inşaat yapmıştır. Bir yandan da merak duyduğu konularda araştırmalar yaparak eğitimine devam etmiştir. Yaptığı araştırma ve bilgileri kaleme dökerek “Sabret Şükret Seyret ve Yanılgı “kitaplarını çıkarmıştır.

Kitapları, okuyucular tarafından büyük takdir toplamış ve ilgi görmüştür. Özellikle yalın anlatışı ve gençlerin kalbini kazanan yazım stiliyle, sosyal medya ve televizyon kanallarında yoğun bir ilgi görmektedir.

Yazar Muhammed Serkan Gül’ün Hayatı?



Muhammed Serkan Gül, 15 Ağustos 1984 tarihinde Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babasının işleri dolayısıyla doğumundan kısa bir süre sonra İstanbul/Ümraniye ilçesine yerleşmiş ve hayatlarını orada sürdürmeye başlamışlardır. Babasının adı İlhan, annesinin adı ise Hanife’dir. 2005 senesinde Meryem Gül ile evlenen Muhammed Serkan Gül, üç çocuk babasıdır. Çocukları Mustafa, Mahmud ve Aişe’dir. Özellikle çocuklarına olan ilgisi sosyal medyada oldukça öne çıkmaktadır. Çok erken yaşta ticarete atılan ve büyük bir ivme ile ilerleyen Gül, Gül Çelik Halat ve Hırdavat şirketini kurmuştur. Sonrasında müteahhitlik alanına merak sarmış ve birçok inşaat projeleri oluşturmak için Gül İnşaat ve Gayrimenkul şirketini kurarak, inşaat sektöründe başarılı projelere imza atmıştır. Ticaretin yanı sıra, genç yaşında islami konularda eğitim almış, incelemiş ve araştırmalara başlamıştır. Birçok kanaat önderiyle aile dostlukları vardır. 2002 senesinde tanıdığı ve özel ders aldığı İsmailağa Cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu’nun görüşlerini ve sözlerini tasvip etmektedir. 2018 senesinde, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanûnî Sultan Süleyman padişahlarının hocası olan Sümbül Efendi’nin adına kurulmuş olan, Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı’na başkan olarak seçilmiştir. Uzun zaman faaliyetleri durmuş olan bu vakfı başarı ve topluma hizmet ilkesiyle yöneten Gül, binlerce öğrenciye burs, binlerce ihtiyaç sahibi ailelere kurdukları aş evinde her gün sıcak aş ulaştırmakta ve suya muhtaç Afrika, Bangladeş gibi ülkelerde yüzlerce su kuyusu projesine imza atmıştır. “Bildiğimin âlimi, bilmediğimin talibiyim” diyerek araştırma ve yazılarını Araştırmacı/Yazar kimliği ile kitap ve sosyal medya mecrasında paylaşmaktadır. Televizyon dünyası ve sosyal medya’da bir çok ünlü ve iş adamı ile ortak hâyır projelerinde gördüğümüz Muhammed Serkan Gül, hâyır faaliyetlerine başkanlığını yaptığı vakıfla devam etmektedir. Özellikle gençlerin yakından takip ettiği Gül, yaptığı araştırma ve bilgileri kaleme dökerek Sabret Şükret Seyret ve Yanılgı kitaplarını çıkarmıştır. Diğer yandan da kullandığı sosyal medya hesaplarından, yazılarını ve düşüncelerini takipçilerinin beğenisine sunmaya devam etmektedir.