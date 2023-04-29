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Medya Müge Anlı'nın hastalığı ortaya çıktı! Flaş gelişme... Canlı yayında her şeyi itiraf etti! Haberi verdi...
Medya

Müge Anlı'nın hastalığı ortaya çıktı! Flaş gelişme... Canlı yayında her şeyi itiraf etti! Haberi verdi...

Yeniakit Publisher
2023-04-29 23:48:00 -
Müge Anlı'nın hastalığı ortaya çıktı! Flaş gelişme... Canlı yayında her şeyi itiraf etti! Haberi verdi...

Müge Anlı hastalığını tüm dünyaya duyurdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan bir kişinin ''Okuma-yazma bilmiyorum'' demesine sinirlenen Anlı, hastalığını ''söylemiyordum söyleyeyim'' diyerek açıkladı.

Müge Anlı hastalığını tüm dünyaya duyurdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan bir kişinin ''Okuma-yazma bilmiyorum'' demesine sinirlenen Anlı, hastalığını ''söylemiyordum söyleyeyim'' diyerek açıkladı.

Milyonlarca kişinin her gün izlediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programında itiraf geldi. Müge Anlı, yine yaraları sararken bu kez kendi hastalığını açıkladı. Birkaç gündür kendisinden haber alınamayan ve hayatından endişe edilen 16 yaşındaki Gülcan'ın bulunması için çabalayan Anlı, programa katılan bir kişiye kızdı. Kayıp Gülcan'ın bulunmasının ardından stüdyoda gerçekleşen yüzleşmede gergin anlar yaşandı.

Müge Anlı, Gülcan'ın eniştesinin ''okuma-yazma bilmiyorum'' dediği noktada sinirlerine hakim olamadı. Uzun zamandır okuma-yazma seferberliğiyle uğraşan başarılı sunucu, sinirinden hastalığını da itiraf etti.

Anlı "Artık ben bugün bu ülkede 'Okuma-yazma bilmiyorum' diyenlere çok kızıyorum. Bak ciğerimde leke oldu. Söylemiyordum, söyleyeyim. Okuma-yazma seferberliği için gittiğim halk eğitimlerde dolaşırken ne hastalık kaptıysam artık." diyerek herkesi şaşırttı.

Ciğerlerinde lekelenme olduğunu söyleyen Anlı, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:
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"Bak sesime, sesimi normal duyan var mı kaç yıldır? Hiç kolay olmuyor o işler.' Aa Müge okuma-yazma seferberliği çıkarttı' diye seferberlik olduğunu mu sanıyorsunuz? Kendimi paraladım."

Başarılı sunucu ciğerlerindeki lekelenme yüzünden çok sık ve kolay bir şekilde hastalandığını belirten ve sık sık antibiyotik kullanmak zorunda olduğunu dile getirdi.

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