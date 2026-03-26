MSB son bir haftanın verilerini paylaştı: 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin beka ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini sınırlarımızda ve ötesinde kesintisiz ve kararlı şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla yürütülen operasyon, arama tarama ve hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında, son bir hafta içerisinde 2 PKK’lı teröristin teslim olduğu bildirildi.

Harekât bölgelerinde yürütülen çalışmalar neticesinde; mayın ve el yapımı patlayıcılar ile teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınakların tespit ve imha faaliyetlerine devam edildiği açıklandı.