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Mısır püskülünün faydaları nelerdir?

Mısır püskülünün faydalarını biliyor musunuz? İşte mısır püskülünün inanılamaz faydaları...

31 Ağustos 2018 Cuma 19:07
Mısır püskülünün faydaları nelerdir?

Doğal bir potasyum ve K vitamini kaynağı olan mısır püskülü faydaları şöyledir:

Prostat iltihabına yarar sağlar.

Böbrek iltihabına iyi gelmesinin yanında böbreklerdeki taşların düşürülmesine de yardım eder.

Yüksek tansiyona iyi gelerek, tansiyonu dengelemesi de mısır püskülü çayının faydaları arasında yer alır.

Yüksek kolesterole iyi gelir, kolesterolü dengelemeye yardımcı olur.

Sürekli yorgun olmaktan yorgunluktan mı yakınıyorsunuz? Yorgunluğu gideren mısır püskülü çayı aynı zamanda sizi dinlendirir.

Anti depresan özelliği de vardır, depresyona iyi gelir.

Romatizma ve kemik ağrılarına yarar sağlar. Kemikleriniz ağrıyorsa bu şifalı bitkiyi kullanabilirsiniz.

Gut hastalığına fayda sağlaması da mısır püskülü çayı yararları arasındadır.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 19:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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