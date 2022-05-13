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Kadın - Aile Milföy hamurundan mantı nasıl yapılır? Milföy mantı tarifi:
Kadın - Aile

Milföy hamurundan mantı nasıl yapılır? Milföy mantı tarifi:

Kolay mantı tarifi | Mantı hamuru açmadan ev yapımı mantı hazırlamak isteyenler ‘Milföy hamurundan mantı olur mu?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Milföy mantı gerekli malzemeler |İşte, tam ölçülü denenmiş milföy mantı tarifi

Yeniakit Publisher
2022-05-13 00:01:00 -
Milföy hamurundan mantı nasıl yapılır? Milföy mantı tarifi:

Şipşak hazırlayabileceğiniz bir mantı tarifi mi arıyorsunuz. O zaman tek ihtiyacınız olan biraz milföy hamuru biraz da kıyma... İşte, milföy mantı tarifi...

Milföy mantı tarifi:

Malzemeler:

12 adet milföy

İç harcı için:

250 gram kıyma

1 adet soğan

1-2 diş sarımsak

6-7 sap maydanoz

Karabiber

Pul biber

Tuz

Üzeri için:

Sarımsaklı yoğurt

Tereyağı

Pul biber

Nane

Milföy hamurundan mantı nasıl yapılır?

Öncelikle soğanları minik minik doğrayın.

Maydanozları da ince ince kıyın.

Ardından iç harç malzemelerini güzelce karıştırın.

Milföy hamurlarını derin dondurucudan çıkarıp buzlarının çözülmesini bekleyin.

Milföy hamurunun tamamen çözülmesini beklemeyin.

Milföyleri küçük kare parçalar haline gelecek gibi kesin.

Hamurun üzerine kıymalı harcı bölüştürün.

Milföy hamurlarını mantı kapatır gibi kapatın.

Yağlı kağıt serilmiş olan fırın tepsisine mantıları dizin.

Milföy mantılarınızı önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında kızarıncaya kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız mantıların üzerine sarımsaklı yoğur ile tereyağında kızdırdığınız pul biberi gezdirin.

Afiyet olsun.

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Kadın - Aile

Yoğurtlu patates çanağı nasıl yapılır? Patates çanağı tarifi:

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