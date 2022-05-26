Mikrodalgada nane maydanoz kurutma tarifi nasıl yapılır? Fırında nane kurutma (5 Dakikada)

Mikrodalgada Nane Maydanoz Kurutma Tarifi İçin Malzemeler

1 bağ taze nane

1 bağ maydanoz

Mikrodalgada Nane Maydanoz Kurutma Tarifi Nasıl Yapılır?

Taze nane ve maydanoz ayrı ayrı yıkanıp ayıklanır suyu süzdürülür. Yayvan bir tabağa yaprakları dağıtılır ve mikrodalgadanın en üst derecesinde 3-4 dk döndürülür ve kurutulur. Kuruyan nane, maydanoz elde ufalanır ya da robotta çekilir. Her türlü aromalı ot bu şekilde kurutulup yemeklerde kullanılabilir. Afiyet olsun.

Fırında Nane Kurutma Tarifi

Naneler çok çamurlu ise sirkeli suda da bekletebilirsiniz. Suyundan kuruttuğunuz naneleri yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine veya ızgara teline yerleştirin. Fırını fanlı ayarda düşük, yaklaşık 70-80 derecede ayarlayın. 1 saat naneleri kurutmaya bırakın.

Nane kuruturken kararmaması için ne yapılmalı?

İşte nane kuruturken dikkat etmeniz gerekenler:

Temizleyin. Nasılsa kurutacağım deyip, naneyi yıkamamanız en yanlış düşüncelerden biridir.

Güneşten Uzak Tutun

Karar Verin

Seyrek Bırakın

Havaya Dikkat Edin

Saplarıyla Kurutun

Nane nasıl kurutulur? Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak naneleri yapraklarını alarak bol suda yıkayın.

Suyu süzüldükten sonra temiz bir örtüye ya da yağlı kağıdın üzerine açarak. Gölgede kurutun. 4-5 günde kuruyacaktır. Elinizle ufalayarak kavanozda muhafaza edebilirsiniz

Kuru nane nasıl muhafaza edilir? Kuru Nane Nasıl Saklanır?

Kurutulmuş ve ufalanarak baharat haline getirilmiş naneleri cam kavanoza doldurun.

Güneş görmeyen, serin ve kuru bir yerde 1-3 yıl arası muhafaza edebilirsiniz.

Kuru naneyi, ocak, fırın, doğalgaz gibi ısı alan yerlerin yanına koymayın.

KURU NANE ÇAYI NASIL YAPILIR?

Soğuk algınlığına iyi gelen ve kış aylarının vazgeçilmez çaylarından biri olan kuru nane çayı kaynamış bir bardak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kadar kuru nane eklenip 10 dakika kadar demlendirilir. Ardından limon ekleyerek tüketilir.

Kuru nane çayı ne zaman içilmeli?

Nane Çayı Ne Zaman İçilmeli? Nane çayı içeriğinde doğal bir yoldan kafein barındırmaz. Bu yüzden nane çayını günün herhangi bir saatinde afiyetle içebilirsiniz

Nane çayı ne işe yarar?

Nane çayı kronik ağrılar için iyileştirici etki yaratabilir. Nane tüketiminin irritabl bağırsak sendromununu azalttığı görülmüştür. Nane içeriğindeki mentol sayesinde zihninizin stresten uzaklaşmasına yardımcı olabilir. Nane tüketiminin sinüslere iyi gelerek solunum problemlerini azalttığı görülmüştür.