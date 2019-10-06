Migren ağrısı için dua! Baş ağrısından kurtulmak için dua

Migreni olmayan migreni olanın halinden anlayamaz... Şiddetli baş ağrısı sorunu yaşam kalitesini bir hayli olumsuz etkiler. Bu ağrılara duaların yardımıyla veda etmeniz mümkün. İşte, migren ağrısı için dua!

Duaların gücü

Migren yaşam kalitesini olumsuz etkileyen son derece şiddetli ağrılara yol açar. Başın bir bölümünde hissedilen yoğun şiddetli ağrıya mide bulantısı ve kusma da eşlik ettiğinde gerçekten bu hastalık can sıkıcı olabilir. İlaçların fayda etmediği durumlarda tek çözüm hastaneye gidip serum taktırmak olabiliyor. İşte, bu tip bir ağrıyla baş etmeye çalışıyorsanız; duaların gücüyle sağlığınıza kavuşabilirsiniz.

Baş ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz

Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam ve değerli din büyükleri ve İslam alimleri bize baş ağrısı için okunabilecek çok etkili ve güçlü dualar aktarmışlardır. Şimdiye kadar bu etkili duaları okumadıysanız ya da bilmiyorsanız; emin olabilirsiniz ağrılarınıza dakikalar içinde veda etmeniz mümkün.

Din büyükleri tarafından tavsiye edilen en etkili dua

“Bismillahi’l-kebiri, neuzü billahi’l-azimi min şerri ırkın ne’aarin ve min şerri harrin-nari.”

Anlamı: Büyük Allah'ın adıyla, fışkıran damarın kötülüğünden ve ateşli hararetinin şerrinden yüce Allah'a sığınırız.

Öncelikle Fatiha Suresini okuyun. Ardından bu mübarek duayı 7 defa okuyun. Sonrasında uzanıp gözlerinizi kapatın. 5 dakikanın sonunda baş ağrınızın ortadan kaybolduğunu fark edeceksiniz.