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Aktüel Mide yanması ile başınız dertte ise bu haber tam size göre! Sofranızdan bu 3 besini kaldırın
Aktüel

Mide yanması ile başınız dertte ise bu haber tam size göre! Sofranızdan bu 3 besini kaldırın

Mide ağrısını ya da mide yanmasını sık sık çevremizden duyuyoruz. Mide problemi olanlar kahvaltıdan akşam sofrasına kadar dikkat etmesi gerekiyor. İşte mide hastalarının uzak durması gereken besinler...

Yeniakit Publisher
2022-01-25 14:26:00 -
Mide yanması ile başınız dertte ise bu haber tam size göre! Sofranızdan bu 3 besini kaldırın

Mide hastasıysanız sofrada bulundurduğunuz her şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Kahvaltıda kaymak, kızartma gibi ürünler, öğlen ve akşam sofrasında turşu, şerbetli tatlılar gibi sevilen çeşitler de zararlı. Hazmı zor olan bu besinler mide ağrısına yada mide yanmasına sebep oluyor. İşte mide ağrısı için uzak durulması gereken 3'lü grup...

1. Turşu, sarımsak ve bol salçalı yemekler

2. Kızartma, kavurma, kaymak ve çok yağlı yemekler

3. Hazır gıdalar, şerbetli tatlılar mayonez ve soslar

Mideye iyi gelen baharatlar

Kekik, kimyon, kişniş, tarhun, kakule, rezene, zencefil, zerdeçal, tarçın...

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