Mide ekşimesi neden olur? Mide ekşimesine ne iyi gelir?

Mide ekşimesi sık rastlanan rahatsız edici bir rahatsızlıktır. Ekşime ve yanma normal kişilerde de yediklerine bağlı olarak zaman zaman ortaya çıkabilir ancak sürekli olması ya da sık tekrarlaması durumunda bir hekimin görüşü alınmalıdır. Peki mide ekşimesi veya mide yanması neden olur? Mide ekşimesine ne iyi gelir?

Ekşime ve yanma şikayeti, sıklıkla kısaca reflü dediğimiz "gastro-özofajiyal reflü" hastalığı adını verdiğimiz hastalığın bir belirtisidir.

Ancak bazı durumlarda mide çıkışını daraltan ülser ya da tümör gibi hastalıklarda da benzer belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle mide ekşimesi yanması şikayeti olan hastalara gastroskopi(endoskopi) işlemi uygulanarak altta yatan sebebin ortaya konulması gerekir.

Mide yanması, reflüyü getirir. Reflü ilerlerse gastrite neden olur. Gastrit ise ülserin oluşmasına sebep olur. Mide yanmasının bu derece ilerlememesi için ilk olarak sebep olabilecek yiyecek ve içeceklerden uzak durmak gerekir. Mide asidine neden olacak gıdaların başlıcaları şunlardır; baharatlı ve kızarmış yiyecekler, kafein

Mide yanmasına hangi yiyecekler iyi gelir bilmeniz durumda midenizi rahatlatıcı doğal çözüm üretebilirsiniz. Mide yanmasına bazı bitki çaylarının da iyi geldiği bilinmektedir. Mide yanmasının neden olan mide asidinin tutulmasını sağlayan yiyecekler, bu hastalığa iyi gelecektir.

Mide ekşimesine ne iyi gelir?

Tam tahıllar

Tahıllar başta lif olmak üzere, magnezyum, demir ve selenyum gibi mineraller ile B vitamini bakımından zengin besin kaynaklarıdır. Zengin lif içerikleri ile, arpa, buğday, bulgur ve esmer pirinç gibi tahıllar, hem genel sağlığı korumakta hem de mide yanmasını gidermektedir.

Karbonatlı su

Bir su bardağında eritilen bir çay kaşığı karbonat ile midedeki asid etkisi azaltılmış olunur. Böylece mide yanması kısa sürede hafifleyecektir. Fakat tansiyon hastası iseniz bu karışım sizin için tehlikeli olabilir.

Süt

Mide yanması sırasında içilen bir iki yudum süt, yanmayı hafifletir. Tabii süt ve süt ürünlerine karşı alerjiniz yok ise. Aynı şekilde laktoz intoleransı olanların bu durumda laktozsuz süt içmeleri gerekir. Mide yanması için bir bardak süt ve bir tatlı kaşığı karbonat karışımı da çifte etkisi ile mide yanmasına iyi gelir.

Tahin

Mide yanmasını sürekli yaşıyorsanız doğal bir çözüm olan tahini önerebiliriz. Bunun için sabah ve akşam ikişer yemek kaşığı tahin, mide onarımına büyük katkı sağlar. Bu şekilde kullanım ile bir hafta içinde mide yanmanızda azalmayı hissedersiniz.

Sebze

Çok ağır olmayan ve hazmı kolay olan gıdalar her zaman mide ile dosttur. Bundan dolayı da sebzeler mide sağlığının desteklenmesi ve mide yanmasının önlenmesi için ideal besinlerdir. Hem vitamin hem de mineral kaynağı olan sebzeler, mide asidinin dengelenmesine yardımcı olmakta, yüksek lif içerikleri sayesinde de daha sık ve kolay şekilde tuvalet ihtiyacının giderilmesini sağlamaktadır. Özellikle de çiğ olarak ya da haşlanmış şekilde tüketilmesi tavsiye edilen yeşil yapraklı sebzeler ve patates gibi yumru köke sahip bitkiler, mide yanmasına karşı etkiliyken, domates gibi asitli ve brokoli gibi gaz yapan sebzeler, mide yanmasına karşı tetikleyici etkiler göstermektedir.

Badem

İçeriğindeki bileşenler ile mide asidini nötralize eden bademi, mide yanması veya mide ekşimesi sırasında bir avuç kadar yemeniz, rahatsızlığın azaltılmasında yardımcı olacaktır. Fakat bademin tüketiminde aşırıya kaçmamak şartı ile...

Meyve

Lif bakımından zengin olan meyveler mide yanmasına iyi gelmeleri açısından daha çok tercih edilmelidir. Çünkü lif içeren meyveler, mideye sindirim sırasında yardımcı olmakta ve daha kolay bir şekilde parçalanmaktadır. Hazmı kolay olan meyveler, bu sayede mide asidinin dengelenmesine yardımcı olmakta ve mide yanmasını önlemektedir. Yalnız, dikkat edilmesi gereken husus, kivi, ananas, çilek, greyfurt, mandalina ve portakal gibi asit içeren meyvelerin tüketilmemesidir. Sindirime yardımcı olan ve kolay sindirilerek mide asidinin artmasını önleyen meyveler ise, şeftali, kavun ve armut gibi meyvelerden oluşmaktadır.

Elma

Sindirim sistemi sorunlarının tedavisinde etkili olan elma, mide yanmasına da iyi gelir. Mide yanması sırasında taze olarak sıktığımız elma suyunu içerseniz etkisini anında görebilirsiniz. Fakat elma suyunun hazır olanını tüketmek aynı şekilde etki göstermeyecektir.

Anason

Mide yatıştırıcı etkisi olan anason, yiyeceklerin sindirimine yardımcı olup mide ve bağırsak sorunlarına iyi gelir. Her yemekten sonra bir tatlı kaşığı yenilen anason tohumu, mide yanmasını geçirir. Anasonun diğer bir kullanım şekli ise sıcak suda demlemek şeklindedir. Kuru anason yaprağı veya çekilmiş anason yaprağını 10 dakika demleyin, sonrasında süzerek içiniz.

Bitki çayı

Bazı bitki çayları mide yanmasının azalmasına ve önlenmesine yardımcı olabilmektedir. Özellikle de kekik çayı ve zencefil çayı, mideye dost olan ve mide asidinin düzenlenmesine yardımcı olan önemli bitki çaylarındandır. Fakat bitki çaylarının çok sıcak içilmesi mide dokularına ve yemek borusuna zarar verebileceği için, biraz ılıdıktan sonra tüketilmesi daha uygun olacaktır.