MHP Gaziantep İl Başkanı Kılıç'tan Genel Başkan Bahçeli'ye ziyaret

Ziyarette İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 20 Eylül’de yüksek katılım ve coşkulu bir atmosferde gerçekleştirilen il kongresine ilişkin hazırlanan çalışma ve değerlendirme raporunu Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye sundu. Kılıç, kongre sürecinin ardından kentte yürütülen teşkilat faaliyetleri ve saha çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

BAHÇELİ’DEN TEBRİK MESAJI

Gaziantep teşkilatının kongre sürecindeki dinamizminden ve çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederek İl Başkanı Kılıç ve yeni yönetimi tebrik etti. Bahçeli, Gaziantepli vatandaşlara ve partililere selamlarını iletti.

BOZKURT DOKUMALI HALI HEDİYE EDİLDİ

Görüşmenin sonunda İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye üzerinde Bozkurt figürü yer alan özel dokuma bir halı takdim etti.