Merve Çoban kimdir? Milli karateci Merve Çoban nereli, kaç yaşında? TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları'nda karate alanında ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Merve Çoban, bronz madalya kazandı. Merve Çoban’dan gelen güzel haber sonrası vatandaşlar Merve Çoban’un kim olduğunu ve nereli olduğunu araştırmaya başladı. İşte Merve Çoban hayatı ve biyografisi...

Karate branşında milli sporcumuz Merve Çoban bronz madalya kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantilemişti. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı.

Merve Çoban kimdir?

Merve Çoban 25 Ocak 1993 yılında dünyaya gelmiştir. Merve Çoban'ın doğum yeri Bafra'dır. Bu alanda eğitim alan ve kendisini geliştiren Merve Çoban'ın kariyeri madalyalarla dolu. Merve Çoban Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunudur. Genç karateci İstanbul BBSK bünyesinin sporcusudur.

Merve Çoban 2015 Avrupa Oyunlarında kadınlar kumite 61 kiloda gümüş madalya kazandı. Ardından 2019 Avrupa Oyunlarında ise üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı. 2019 Avrupa Karate Şampiyonasında (EKF) kadınlar kumite 61 kiloda altın madalyayı kazandı.

Merve Çoban başarıları