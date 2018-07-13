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Meksika'da deprem tapınağı ortaya çıkardı

7.1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Teopanzolco piramidini inceleyen uzmanlar, kimsenin bilmediği bir Aztek tapınağını gördü.

13 Temmuz 2018 Cuma 08:25
Meksika'da deprem tapınağı ortaya çıkardı

Meksika'da geçen eylülde meydana gelen 7,1  büyüklüğündeki depremin ardından Aztek uygarlığına ait bir tapınağın  kalıntılarının ortaya çıktığı bildirildi. 

Antropoloji ve Tarih Ulusal Enstitüsü, arkeologların, depremin Morelos  eyaletinde Cuernavaca kentinde yer alan Teopanzolco piramidinde yol açtığı hasarı  inceledikleri sırada tapınağın kalıntılarını keşfettiklerini açıkladı.

Piramidin içinde saklı kalmış tapınağın 1150 ila 1200 yıllarına ait  olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Arkeologların gün yüzüne çıkan tapınakla ilgili çalışmalarını  sürdürdüğü ifade edildi.

Meksika'da 19 Eylül 2017'de meydan gelen depremde 369 kişi hayatını  kaybetmişti.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 08:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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