Mehmet Şahne kimdir? İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne nereli?

Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Emniyet atama kararlarına göre, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Emniyet Müdürlüğüne atandı. İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin olmasından sonra İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne kimdir? Mehmet Şahne nereli? Mehmet Şahne hangi görevlerde bulundu? Mehmet Şahne nerede görev yaptı? gibi sorular da sorulmaya başlandı. İşte Mehmet Şahne hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Mehmet Şahne kimdir?

Mehmet Şahne 1967 yılında Ankara ilinde doğmuştur. Mehmet Şahne 54 yaşındadır. Mehmet Şahne 1985 yılında Polis Kolejinden, 1989 yılında Polis Akademisinden mezun olarak sırası ile 1989-1995 yıllarında Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde göreve başlamış, 1994-1995 yıllıları arasında Yedek Subay olarak askerlik görevini ifa etmiştir.

Askerlik görevinden sonra sırası ile 1995-2003 yıllarında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde, 2003-2004 yıllarında Ordu İl Emniyet Müdürlüğünde, 2004-2005 yıllarında Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğünde, 2006-2012 yıllarında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde çeşitli birimlerde görev yapmış olup, 2012 yılında 1.Sınıf Emni​yet Müdürlüğüne terfi etmiştir.

2012-2014 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı, İstanbul Teftiş Kurulu Bölge Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görev yapmış olup, 13.02.2014 tarihli ve 28912 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Atama Kararı ile Karaman İl Emniyet Müdürü olarak atanmış, 19.02.2014 tarihinde görevine başlamıştır. 25.10.2016 tarihli Atama Kararı ile Mersin İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. Mehmet Şahne son olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanmıştır. Mehmet Şahne'nin 1 kızı vardır.