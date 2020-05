Mehmet Metiner’den çarpıcı sözler: Bu durum Türkiye için tehdittir

Ak Parti eski milletvekili, gazeteci ve yazar Mehmet Metiner Ulusal Kanal’da Sinem Fıstıkoğlu’nun sunduğu Hafta Sonu programında gündemi değerlendirdi.

Meral Akşener’in HDP çıkışını değerlendiren Mehmet Metiner, “Meral Akşener’in HDP’yi yeni tanımış olması mümkün değildir. Bu çıkışın daha önceden bildiği ama söylemekten kaçındığı bir şey olduğunu düşünüyorum. Neden ilk defa yüksek sesle dile getirdi? Çünkü İyi Parti tabanı ciddi bir sıkışmışlık içerisine düşmüştür. Memleket masasında bile HDP’yi görmek istemeyen Akşener CHP ile ittifakında da bundan sonra HDP’yi görmek istemez. Bu nedenle Meral Hanım yeni bir denklem arayışı içerisinde. Gelecek Partisi’nin ve Deva Partisi’nin kendi oylarını kapabileceğini görüyor. Ak Parti ve MHP’ye kaçan oylarını da yeniden konsalide edebileceğini düşünüyor olabilir. Bunlara rağmen yine de bu çıkışı değerli ve anlamlı buluyorum” açıklamasında bulundu.

“CHP için HDP’nin varlığı İyi Parti’nin varlığından daha önemlidir"

Akşener’in çıkışının ardından CHP’nin nasıl tutum alacağına ilişkin ise Metiner, “CHP için HDP’nin varlığı İyi Parti’nin varlığından daha önemlidir. Bu nedenle ben CHP’nin HDP’den vazgeçeceğine kanaat getirmiyorum. CHP içerisinde HDP’li vekiller var. Canan Kaftancıoğlu gibi il başkanları var. Yani CHP, HDP ile iç içe geçmiş durumdadır. HDP içinde olduğundan daha fazla HDP’li kadroların olduğu CHP’de, HDP tartışması bir yarılmaya yol açar. O nedenle CHP’nin HDP’den ziyade İyi Parti’den vazgeçeceğini düşünüyorum. Kılıçdaroğlu’nun diğer partilere milletvekili transferi yapabileceğine söylemesini İyi Parti olmaması ihtimaline karşı yeni ittifak arayışları için olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Kılıçdaroğlu ile ilgili görüşlerini de aktaran Metiner, “Kemal Bey zaten bir Amerikan projesi ile CHP Genel Başkanlığı’na oturtulmuş bir isim. Geçen süre içerisinde partisinde diktatörlük rejimi kurdu. Ancak bir türlü cesaret edip de Cumhurbaşkanlığı adayı olmuyor. O halde nedir Kemal Bey’in iddası? ABD projesine bağlı kalarak Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak ve kaosa sürüklemek. Kemal Bey’e verilen rol budur. Kendisinin bir iddiası olamaz çünkü toplumda karşılığı yok. O yüzden iddası olmayan bir genel başkandır. Keşke Atatürkçü, ulusalcı bir genel başkan olarak Türkiye’yi yönetme iddası olsaydı. O zaman Türkiye’ye faydası olurdu. Ancak Türkiye’de siyasi krizi derinleştirmekten öte bir hiçbir varlık gösteremiyor. Keşke bağımsızlıkçı, anti-emperyalist bir genel başkan olsaydı da biz de o zaman onu alkışlasaydık. Bugün CHP’nin Atatürk’ün partisi olduğunu söyleyebilir miyiz? Atatürk ile Öcalan’ın posterlerini yan yana asan bir partinin Atatürkçülük ile ne alakası var?Kaftancıoğlu’nun söylediklerine bakınız. Kandil’in söyledikleri ile bire bir aynı söylemler. Bu parti CHP midir? HDP midir? PKK mıdır? Belli değil. Ak Parti ABD’ye rağmen böylesine bağımsızlıkçı bir direnç ortaya koyarken Ünal Çeviköz ABD’yi gücendirmeyin diyor. Ben Kılıçdaroğlu CHP’sinin Türkiye açısından bir Milli Güvenlik problemi olduğunu düşünüyorum. Gelecek ve Deva partilerine milletvekili verebilirim çağrıları yaparken Vatan Partisi’ne neden öneride bulunmuyorsunuz? Ben Vatan Partisi’nin böyle bir öneriyi kabul edeceğini düşünmüyorum ancak Vatan Partisi dururken neden Gelecek ve Deva Partileri’nden medet umuyorsunuz. Ben Kılıçdaroğlu’nun bu seçimde de varlık gösteremezse sahipleri tarafından biletinin kesileceğini düşünüyorum” diyerek bu seçimlerde gelinebilecek durumu değerlendirdi.

"Türkiye’de darbenin zemini hazırlanmak isteniyor"

Metiner, “Türkiye’de darbenin zemini hazırlanmak isteniyor. Türk ordusunun bu darbe tartışmalarından uzak tutulması gerektiğini düşünüyorum. Unutmayalım ki Amerikancı darbe her dönemde Türkiye için tehdittir. Darbe konusunda Türk milletinin her zaman teyakkuzda olması gerektiğini söylemek yarın darbe olacak gibi bir algıya dönüşmemelidir. ABD’ye kafa tutan Türkiye var olduğu sürece ABD Türkiye’de darbe yapmak isteyecektir. Ben şu an Türk ordusu içerisinde Amerikancı bir damar olduğunu düşünmüyorum. Durup dururken ortaya çıkan bu darbe tartışması nedir öyleyse? Türkiye’de bir darbe ortamı oluşturulmaya çalışılıyor. Bugün darbelere karşı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu 15 Temmuz’da ne yaptı. Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine sığındı ve film izler gibi darbeyi izledi. Hadi diğer televizyonlara çıkıp darbeye karşı açıklama yapmadın da Halk TV’ye neden çıkmadın? Aksine darbeye karşı çıkan insanların evlerine girmeleri gerektiğini söylediniz.D arbeye karşı direnen insanları vahşetle suçladınız. İstanbul il başkanlarının, Ekrem İmamoğlu’nun eşinin o gece attığı tweetlere bakınız. 15 Temmuz’dan 5 gün sonra Kılıçdaroğlu çıkıp FETÖ ağzıyla kontrollü darbe dedi. Şimdi bu CHP çıkıyor darbeye karşıyım diyor” sözleri ile siyasetteki darbe tartışmalarını da değerlendirdi.

"Erdoğan adam gibi adamdır"

Son olarak FETÖ’nün Türkiye Cephesi’ni bölme girişimlerine dikkat çeken Metiner, “Bazıları Erdoğan dün FETÖ’yü kullandı bugün Ergenekoncu’ları kullanıyor diyorlar. Erdoğan böyle biri değildir. Erdoğan adam gibi adamdır. Biz FETÖ ile iş birliği yapmadık. Fetö’nün Amerikancı ajan faaliyetlerini gördüğümüz anda FETÖ ile mücadeleye başladık. Türkiye’nin milli menfaatleri söz konusu olduğunda yüzümüzü Türkiye kıblesine çeviriyorsak yani temel müşterekimiz buysa eğer bunun içinde de Atatükçüler, Kemalistler, ulusalcılar varsa baş göz üstüne hep birlikte yürürüz. Kimin iktidara geleceğine de sandık karar verir. Ulusalcı, Atatürkçü kardeşlerimiz müsterih olsunlar biz kimseyi kullanmayız kimseye de kendimizi kullandırmayız.” diyerek çağrıda bulundu.