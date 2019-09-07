Eğitim öğretim ödeneği ne zaman yatacak? Kırtasiye parası ne zaman verilecek? soruları en çok aranan konular arasında yer aldı. 2019 2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül tarihinde başlıyor. Merakla beklenen soruya yanıt Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Öğretmenler ve idareciler, eğitim öğretim ödeneği ile hazırlıklarını tamamlamış olacak. Peki MEB Eğitim Öğretim ödeneği ne zaman ödenecek? Kırtasiye parası ne zaman verilecek?

MEB Eğitim Öğretim ödeneği ne zaman ödenecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğine ilişkin olarak, tüm il milli eğitim müdürlüklerine resmi yazı gönderdi.

3 Eylül 2019 tarihli resmi yazıya göre, öğretim yılına hazırlık ödeneği, fiilen öğretmenlik yapanlara 9 Eylül 2019 tarihinden itibaren ödenecek.

Kırtasiye ödeneği ne kadar?

Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için %2,5 zam yapılmıştır.

Kararda açıklanan ilgili madde: Öğretim yılına hazırlık ödeneği Madde 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği; 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödenir.

(2019 yılında öğretim yılına hazırlık ödeneği 1180 TL olarak ödenecek)

2019-2020 Eğitim Öğretim takvimi

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.