Marşmelov nedir, nasılyapılır?

Mısır ve Romalılar tarafından bulunan bu tatlı, herkesin bildiği boş arsalarda bile yetişen hatmi çiçeğinin köklerinden yapılmaktaydı. Günümüzde ise seri üretim ile beraber şeker ve yumurta akına tatlandırıcılar eklenerek yapılmaktadır. Marshmallowun modern üretimi 19.yüzyılda canlanmaya başladı. Fransa'da şeker üreticileri marshmallow tarifini biraz daha geliştirerek günümüzde üretilen marshmallowlara yakın bir tat elde ettiler.

Marşmelov şekerleri atıştırmalık olarak pek çok kişinin en sevdiği ürünlerden biridir. Yumuşak ve esnek yapısı ile gün içerisinde rahatlıkla tüketilmektedir. Farklı şekil ve tatlarda tasarlanan bu şekerler ile renkli pasta ve süslemeler yapılmaktadır. Evde marşmelov yapımı için tüm gerekli malzemeler toplanılarak şeker yapımına geçilir.

Marşmelov nedir ve nasıl yapılır?

Marşmelov yumuşak şeker ve atıştırmalık çeşitlerinden biridir. 7'den 70'e pek çok kişinin severek tükettiği bu atıştırmalık tatlı ürünlerden biridir. Sünger yapıda olan bu şekerlerin yapımı oldukça basittir. Jelatin içerikli bu ürünler belirli ısıda kıvam verilerek şekil oluşturulmaktadır. Oluşturulan şekil sonrasında soğutmaya bırakılarak tüketilmektedir.

Marşmelov nasıl pişirilir?

Marşmelov pişirmek isteyen kişiler için pek çok farklı teknik bulunmaktadır. Eritme tekniği bu ürün için en çok tercih edilen pişirme yöntemlerinden biridir. Aynı zamanda ateşte pişirme şeklinde de kullanılmaktadır. Marşmelov sıcak çikolata ve kahve gibi içeceklerin üzerine de dökülerek tüketimi sağlanmaktadır. Soğuk kış günlerinde marşmelov pişirme teknikleri günden güne artmaktadır. Eritme yöntemi ile pişirilen marşmelovlar pek çok farklı tatlı üzerinde kullanılmaktadır. Ateş üzerinde tütsüleme yöntemi de pişirme teknikleri arasında yer almaktadır.