Marmaray seferleri gece saat kaça kadar açık? Marmaray son sefer saati kaç?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uyarılarda bulunarak, alınan önlemleri paylaştı. Vali Yerlikaya moto kurye ve motosikletlere yasak getirildiği duyurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, trafiğe çıkış yasağıyla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, ayrıca 17:30'dan sonra moto kuryelere, motosikletlere ikinci bir duyuruya kadar yasak geldiğini duyurdu. Buna göre motosiklet kullanan kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Marmaray seferleri gece saat kaça kadar açık?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin sefer saatlerinin uzatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, İstanbul'da Marmaray seferlerinin bu gece saat 02.00'ye kadar süreceği belirtildi. TCDD'nin açıklaması şöyle: "Yolcularımıza duyuru: İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerimiz bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir."

İstanbul’a kar yağışı ne zaman bitecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, bugün kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.