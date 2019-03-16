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Markalar "İstanbul Optimum Outlet Garaj Günleri"nde dikkati çeken fiyatlarla satışta

İstanbul Optimum Outlet, "Garaj Günleri"nde ziyaretçilerini dünyaca ünlü markaların özel indirimli ürünleriyle buluşturuyor

16 Mart 2019 Cumartesi 15:46
Markalar "İstanbul Optimum Outlet Garaj Günleri"nde dikkati çeken fiyatlarla satışta

İSTANBUL (AA) - İstanbul Optimum Outlet AVM, 15-31 Mart'ta gerçekleştirdiği "Garaj Günleri"nde ziyaretçilerini dünyaca ünlü markaların şık ve uygun fiyatlı ürünleriyle buluşturuyor.

İstanbul Anadolu Yakası’nda outlet bir AVM olan İstanbul Optimum, 4. kez düzenlediği "Garaj Günleri"nde dünyaca ünlü markaları avantajlı fiyatlarla ziyaretçileriyle buluşturmaya başladı.

Kuruluşunun 10. yılına giren ve ulaşım kolaylığı nedeniyle hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'ndaki vatandaşların sıkça ziyaret ettiği İstanbul Optimum AVM, "Garaj Günleri" kapsamında 20'den fazla yerli ve yabancı öne çıkan markaların en beğenilen tasarımlarını alışveriş tutkunlarıyla buluşturuyor.

Ziyaretçileri birbirinden farklı ve özel indirimli ürünlerle buluşturan "Garaj Günleri", -3 numaralı yeşil otopark alanında 31 Mart'a kadar açık kalacak.


- "1 çanta fiyatına 7 çanta aldım"


"Garaj Günleri" kapsamında İstanbul Optimum Outlet AVM'de alışveriş yapan vatandaşlar AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bir vatandaş; "Optimum'a devamlı geliyorum ama 'Garaj Günleri'ne ilk defa geldim. Çok ucuz, çok indirimde. 1 çanta fiyatına 7 çanta aldım. 600-700 liralık çantalar 100 liraya düşmüş çok memnunum." dedi.

Başka bir vatandaş, "Optimum'a devamlı geliyorum. Devamlı geldiğim bir yer, şimdi de Boyner'den çıktım, alışverişime devam ediyorum. Gerçekten indirimli... Saymaya kalksam 15-20 mağazanın hepsi indirime girmiş. İndirime girmeyen kalkmamış, ürün de kalmamış zaten." şeklinde konuştu.

Alışveriş yapan diğer bir vatandaş, şunları söyledi:

"Ürünler elimde, poşet tasarruf olsun diye poşet almadım. Bugün 2. gün, sabah geldim. Dün de gelmiştim, bugün de geldim. Birkaç parça aldım. Elimdeki çanta 650 liradan 128 liraya düşmüş. T-shirtler de 250 liradan 24 liraya düşmüş. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Geçen yıl da gelmiştim. Evim yakın zaten buraya. Çok kalabalık, buna ihtiyacımız var millet olarak. Ucuzluk istiyoruz o yüzden herkes gelsin."

Bir vatandaş, "Baya uygun fiyata kıyafetler var, biz de kaçırmayalım dedik. İlk defa geldik buraya, yakın diye. Sezon sonu olduğu için indirimler normal ama şu anda normal mağazalarda fiyatlar 2-3 katı olduğu için insanlara daha uygun geliyor. Şimdi arkadaşım geliyor, ben çağırdım bakalım diye. Kardeşim de içeride alışveriş yapıyor." diye konuştu.


- "Sezon sonu indirimlerinden daha fazla indirim var"


Optimum Centone Mağaza Müdürü Aykut Şengür şunları kaydetti:

"Burada 'Garaj Günleri' çok hareketli geçti. Dün olsun, bugün olsun, iyi verim aldık. Sosyal medyada çok duyuru yapıldı. Çok kalabalık, zor yetişiyoruz. Özellikle öğleden sonra, akşama kadar çok yoğun oluyor. 31 Mart'a kadar sürecek. Sabah 10.00, akşam 22.00 açık. Dün de çok yoğundu, zor yetiştik müşterilerimize. 800-900 liralık . Takımlar 199 lira, ayakkabılar 59 lira. Normalde sezon sonu indirimlerinden daha fazla indirim var. Sezon sonunda ayakkabılarımız 200 liraydı. Gömlekler 80 liraydı, şimdi 19 lira..."

U.S. Polo Assn. Satış Danışmanı Ali Aslan, "Beklentilerin çok üzerinde satışlar yaptık. Müşteriyi memnun edecek fiyatlar... İçeride görüldüğü gibi beklentiyi karşılıyoruz. Yüzde 70 kadar indirim var." bilgisini verdi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:46
  1. Garaj Günleri
  2. İstanbul Optimum AVM
  3. İstanbul Optimum Garaj Günleri
  4. prodüksiyon

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