Mahmud Esad Coşan kimdir? Esad Coşan eserleri

Mahmud Esad Coşan, 14 Nisan 1938 tarihinde Çanakkale Ayvacık’ta dünyaya gözlerini açtı. Babası Halil Necati Efendi, annesi ise Şadiye Hanım’dır. 1942 yılında Halil Necati Efendi ailesiyle birlikte İstanbul’a gelip İstanbul Müftülüğü’nde göreve başlar. Esad Coşan ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi Bölümü’nden 1960 yılında mezun olur ve aynı sene Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde Klasik Dinî Türkçe Metinler Kürsüsü’ne asistan olarak göreve başlar. Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri adlı teziyle 1965’te doktor, Hacı Bektâş-ı Velî: Makālât adlı çalışmasıyla 1973’te doçent, Matbaacı İbrâhîm-i Müteferrika ve Risâle-i İslâmiyye isimli takdim teziyle 1982’de profesör unvanını alır. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde, 1967-1968 öğretim yılında yine Ankara’da bir özel yüksek okulda, 1977-1980 yıllarında Sakarya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi’nde farklı farklı dersler verdi. 1987’de kendi arzusuyla emekli oldu. Mahmud Esad Coşan, henüz çocuk yaşta iken babasının yanında Nakşibendî-Hâlidî şeyhlerinden Serezli Hasib Efendi ve Abdülaziz Bekkine’nin sohbetlerinde bulunurdu. Abdulaziz Bekkine Efendi’nin vefat etmesinin akabinde Esad Coşan, Mehmet Zâhit Kotku Efendi’ye intisap eder. 1960 yılında da şeyhi Zahit Kotku Efendi’nin kızıyla evlilik yapar ve bu evlilikten toplam 3 çocuk olmak üzere iki kızı, bir oğlu olur.

Mahmud Esad Coşan, 1977 yılında şeyhinin emri üzerine Pazar günleri İskender Paşa Camii’nde Ahmed Ziyaüddin Gümüşhânevî’nin yazdığı hadis eseri olan Râmûzü’l-ehâdîs’i okutmaya başlar. Aynı dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ek hizmet binası olarak hizmet veren Ulus’taki Ankara Palas Oteli’nde özellikle üniversite öğrencilerinin katıldığı Türk edebiyatı ve Osmanlıca seminerleri yapar.

Esad Coşan, şeyhi olan Mehmet Zâhit Kotku’nun 1980 yılında vefatından sonra irşad faaliyetlerini devam ettirdi. İrşad faaliyetlerini yalnızca ders ve sohbet halkaları şeklinde değil, medya alanında da yürüttü. Medyadaki faaliyetleri olarak; öncülük ettiği İslâm, Kadın ve Aile, İlim ve Sanat, Gülçocuk, Panzehir gibi haftalık ve aylık dergilerde başyazılar kaleme aldı. Sağduyu isimli günlük gazetenin, ulusal ve uluslararası frekansta yayın yapan Akra FM radyosunun ve yerel yayın yapan Ak TV’nin kurulmasında yer aldı, buralarda konuşmalar düzenledi. Muhtelif vakıf ve derneklerin oluşumuna yardım etti. Hakyol Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Vakfı, İlim Kültür ve Sanat Vakfı, Sağlık Vakfı, İlim Kültür, Ahlâk ve Çevre Derneği ile Hanımlar Derneği; Esad Coşan’ın katkı sağladığı kurumlardan bazılarıdır. Hakyol Vakfı çatısı altında İstanbul’da bir hadis enstitüsü, Ankara’da da fıkıh enstitüsü kurdurdu. Fakat ülkedeki siyasal nedenlerin faaliyetlerine engel olması üzerine 1998 tarihinde Avustralya’ya gidip, orada yaşamına devam etti. Avustralya’da birçok cami, kültür merkezi ve kurumların açılmasına katkı sağladı.

Mahmud Esad Coşan, 4 Şubat 2001 tarihinde Avustralya’da bir cami açılışına giderken trafik kazası geçirir ve damadı Ali Yücel Uyarel ile birlikte vefat eder. 8 Şubat 2001’de İstanbul’a getirilen naaşı ertesi gün Fâtih Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Eyüpsultan Mezarlığı’na defnedildi.

Mahmud Esad Coşan Eserleri

Server İletişim Tarafından Basılan Eserleri

İslâm Dergisi Başmakaleleri (Başmakaleler-1)

Kadın ve Aile Dergisi Başmakaleleri (Başmakaleler-2)

İlim Sanat ve Panzehir Dergileri Başmakaleleri (B.M.-3)

İdeal Yol (Başmakaleler-4)

Dilimiz ve Kültürümüz

Tarihi ve Tasavvufi Şahsiyetler

Mehmed Zahid Kotku (Rha)

İstanbul'un Fethi ve Fatih

Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri[8]

Seha Neşriyat Tarafından Basılmış Eserleri

Matbaacı İbrâhîm-i Müteferrika ve Risâle-i İslâmiye (1982)

Hacı Bektâş-ı Velî, Makalât

Gayemiz (1987)

İslâm Çağrısı (1990)

Yeni Ufuklar (1992)

Çocuklarla Başbaşa

Başarının Prensipleri

Türk Dili ve Kültürü

İslâm'da Nefis Terbiyesi ve Tasavvufa Giriş (1992)

Avustralya Sohbetleri-1 (1992)

Avustralya Sohbetleri-2 (1994)

Avustralya Sohbetleri-3 (1995)

Avustralya Sohbetleri-4 (1996)

Yeni Dönemde Yeni Görevler (1993)

Haccın Fazîletleri ve İncelikleri (1994)

Zaferin Yolu ve Şartları (1994)

İslâm, Sevgi ve Tasavvuf (1994)

Sosyal Çalışmalarda Organizasyon ve Başarı (1994)

Güncel Meseleler-1 (1994)

Güncel Meseleler-2 (1995)

Hazret-i Ali Efendimiz'den Vecîzeler (1995)

Hacı Bektâş-ı Velî (1995)

Yunus Emre ve Tasavvuf (1995)

Başarı Yolunda Sevginin Gücü (1995)

İslâmî Çalışma ve Hizmetlerde Metot (1995)

Sosyal Hizmetlerde Hanımlar (1995)

Ramazan ve Takvâ Eğitimi (1996)

Tebliğ ve İrşad Çalışmaları (1996)

İslâm, Tasavvuf ve Hayat (1996)

Haydi Hizmete!.. (1997)

İslâm'da Eğitimin İncelikleri (1997)

Tasavvuf Yolu Nedir? (1997)

İmanın ve İslâm'ın Korunması-1 (1997)

İmanın ve İslâm'ın Korunması-2 (1998)

Allah'ın Gazabı ve Rızası (1997)

Mi'rac Gecesi (1998)

Doğru İnanç ve Güzel Kulluk (1998)

Ramazan ve Güzel Ameller (1998)