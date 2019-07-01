0553 313 94 23

Mahkumların yaptığı deri montlar Manisa’da görücüye çıktı

Uşak Üniversitesi ve Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ortaklığında hazırlanan deri mont ürünler Manisa’da görücüye çıktı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:02
Mahkumların yaptığı deri montlar Manisa’da görücüye çıktı

Uşak Üniversitesi ve Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ortaklığında hazırlanan deri mont ürünler Manisa’da görücüye çıktı.


Uşak Üniversitesi ve Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu arasında yapılan protokol kapsamında Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından cezaevi için tasarlanan kadın erkek deri mont ürünleri 25-30 Haziran tarihleri arasında Manisa’da düzenlenen, “İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı”nda görücüye çıktı.


Tasarım Merkezinde görev alan Dr. Öğr. Üyesi Şengül Erol, Dr. Öğr. Üyesi Beyhan Pamuk, Öğr. Gör. Sinem Ürel ve Öğr. Gör. Cemile Tosun, fuar alanındaki satış ofisini ziyaret etti. Satış görevlileri ve müşterilerden memnuniyet verici olumlu dönüşler aldıklarını belirten Uşak Üniversitesi öğretim elemanları, yeni koleksiyon çalışmalarına başladıklarını belirttiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:02
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bandırmaspor yeni hocası ile anlaştı
    1. Bandırmaspor yeni hocası ile anlaştı
    2. Türkiye’nin konuştuğu Ayaz bebek..
    3. Hacı adaylarına aşı yapıldı
    4. Antalya Şoförler ve Otomobilciler..
    5. Libya Milli Ordusu'ndan flaş uyarı:..
    6. Kamu Denetçiliği Kurumu 7 yaşında
    7. Diyarbakır’dan Almanya Schengen vizesi..
    8. İki geç kız boğulma tehlikesi geçirdi
    9. Mardin’deki futbol okulları arasında..
    10. Ünlü iş adamı karısını vurup intihar..
    11. GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını
    12. Sıcak hava klima tamircilerinin yüzünü..
    13. Mahkumların yaptığı deri montlar..
    14. Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu
    15. Büyükçekmece’de havai fişek kullanımı..
    16. Lale Caddesinde sıcak asfalt serimi..
    17. Talas’ta Çocuklar İçin 8 Oyun Alanı..
    18. GÜNCELLEME 2 - Afganistan'ın başkenti..
    19. Rusya'dan ABD'ye: Şoke edici olaylara..
    20. İtalya ve Slovenya sınıra devriyeler..
    21. Jokey Ahmet Çelik kimdir? 93. Gazi..
    22. Galatasaraylı Diagne'den ayrılık..
    23. Maltepe'de rehine krizi! AVM boşaltıldı
    24. Yaz spor okulları başladı
    25. Gaziantep merkezli 6 ilde uyuşturucu..
    26. Pamukkaleli çocuklar satranç kursunda..
    27. Libya ordusundan sivillere ”Askeri..
    28. Kaybolan mandalarını zehirlenmiş..
    29. Trafo patladı: 1 yaralı
    30. Mersin’de sahte alkolden ölenlerin..
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor