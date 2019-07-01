Mahkumların yaptığı deri montlar Manisa’da görücüye çıktı

Uşak Üniversitesi ve Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ortaklığında hazırlanan deri mont ürünler Manisa’da görücüye çıktı.

Uşak Üniversitesi ve Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu arasında yapılan protokol kapsamında Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından cezaevi için tasarlanan kadın erkek deri mont ürünleri 25-30 Haziran tarihleri arasında Manisa’da düzenlenen, “İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı”nda görücüye çıktı.

Tasarım Merkezinde görev alan Dr. Öğr. Üyesi Şengül Erol, Dr. Öğr. Üyesi Beyhan Pamuk, Öğr. Gör. Sinem Ürel ve Öğr. Gör. Cemile Tosun, fuar alanındaki satış ofisini ziyaret etti. Satış görevlileri ve müşterilerden memnuniyet verici olumlu dönüşler aldıklarını belirten Uşak Üniversitesi öğretim elemanları, yeni koleksiyon çalışmalarına başladıklarını belirttiler.