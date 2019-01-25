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Maduro kardeşim dik dur yanındayız!

Haydut Amerika’nın hışmına uğrayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu arayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız” dedi. Ayrıca Türkiye’nin dört bir yanından da Türk dostu Maduro’ya destek yağdı.

25 Ocak 2019 Cuma 09:57

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu arayarak ‘Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız’ dedi” ifadesini kullandı. Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela’da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun kendisini “geçici devlet başkanı” ilan etmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Kalın, paylaşımda şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu arayarak Türkiye’nin desteğini ifade etti ve ‘Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız’ dedi. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde bütün darbe girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacaktır.” Kalın, mesajının sonunda “#WeAreMADURO” etiketine de yer verdi.

Her türlü darbeye karşıyız

Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulunda düzenlenen “Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları Tanıtım Töreni”nde yaptığı konuşmada ise, 15 Temmuz’da devlete darbe girişimi yapıldığına hatırlatarak, “Biz demokrasiye inanmış bir ülke olarak, demokrasiye inanmış cumhurbaşkanı olarak tüm heyetimle, ekibimle dünyanın neresinde olursa olsun, nerede bir darbe girişimi varsa ayırt etmeksizin biz hepsinin karşısındayız. Zira sandıktan gelene herkes saygı duymak zorundadır” değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'nın yanındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, şunları dile getirdi: “Maalesef son zamanlarda özellikle bazı Latin Amerika ülkeleri ve ABD, sürekli Venezuela’nın iç işlerine karışmıştır. Venezuela doğal zenginlikler bakımından dünyanın en güzel ülkeleri arasında yer alıyor. Ancak bugüne kadar kullanma konusunda geri kaldı. Şu anki gelişmeler ciddi şekilde endişe verici. Türkiye’nin bu zor şartlarda Venezuela’nın ekonomisine de destek vermeye çalışmıştır. Fakat şimdi seçimle gelmiş bir başkan var, diğer taraftan meclis başkanı kendisini de facto olarak başkan ilan ediyor. Bu çok garip bir durum yani burada başkan nasıl olunur belli. Bu bir kaosa yol açabilir. İnşallah Venezuela sükunetle iç barışı sağlayarak bu süreci atlatır. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.

Maduro seçilmiş meşru başkandır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, hiçbir ülkenin Venezuela’ya ya da başka ülkeye devlet başkanı atayamayacağını belirterek, “Atama yoluyla Venezuela halkına devlet başkanı tayin etmek o halka hakarettir. Bu hakaretin peşinden gidenler, Latin Amerika’nın özgürlük ışığı Simon Bolivar yaşasaydı nasıl davranırdı diye düşünsünler ve aynaya uzun uzun baksınlar” dedi. AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da, “Maduro, halkının desteği ile meşru şekilde seçilmiş bir siyasetçidir. Nicolas Maduro’yu tanımamak, Venezuela halkını tanımamaktır” ifadelerini kullandı. 

Sözde demokratların oyunu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise şu değerlendirmede bulundu: “Adeta bir darbe ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yerine başka birisi getirilmeye çalışılıyor. Bakıyorsunuz kendisini demokrat olarak tanıtan ülkeler bunu hemen tanımaya başlıyor. Zaten Guaido’nun onlardan habersiz böyle yola girmesi de düşünülemez.” Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından Venezuela medyasına gönderilen Türkçe, İngilizce ve İspanyolca mektupta ise, “Darbeye karşı verdiğiniz ve vereceğiniz tarihi mücadeleyi her ortam ve şartta destekleyeceğimizi deklare ediyoruz” denildi.

 

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 09:57
  1. Muş
  2. Milli Savunma Üniversitesi
  3. Nicolas Maduro
  4. Maduro
  5. Venezuela
  6. İbrahim Kalın
  7. Mevlüt Çavuşoğlu
  8. Ömer Çelik
  9. AK Parti
  10. Mahir Ünal

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