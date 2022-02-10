Maalesef mahkemelerimizin hali bu! 'Ben böyle bir karar görmedim'

Yeni Akit Gazetesi, İYİ Parti Disiplin Kurulu üyesi avukat Akın Uyar’ın sosyal medyadan FETÖ’cülerin meşru hükümet aleyhine yaptıkları iftiraları paylaşıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a küfre varan hakaretler savurduğunu deşifre etti.

Bunun üzerine İYİ Partili Uyar, Akit'e dava açtı. Uyar'ın açtığı dava, hukuk skandallarıyla birlikte sonuçlandı.

Cumhurbaşkanına hakaret edip yurtdışına kaçan FETÖ’cülerin yalanlarını sosyal medya hesabında paylaşan ‘avukat’ haklı, terör örgütü yandaşlarının iftiralarının yayılmasını kamuoyuna duyuran Akit haksız bulunarak, tarihte ilk defa manevi tazminatın yanısıra, bir de maddi tazminata hükmedildi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, mahkemenin verdiği karar da masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu, "Dava iki yıldır, iki buçuk yıldır devam ediyordu. Bir şey çıkacağı kanaatinde değildim ama maalesef ki maalesef mahkemelerimizin hali bu." dedi.

1986'da baroya kayıt olduğunu ve avukatlık yaptığını söyleyen Karahasanoğlu, "35 yıllık gazetecilik ve hukukçuluk hayatımda böyle bir şey görmedim. Gazete haberinden dolayı maddi zarara uğradım diyen gördüm ama bu yönde karar veren hakim görmedim. Maalesef görmüş olduk. AK Parti iktidarında..." diye konuştu.