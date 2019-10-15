0553 313 94 23

Küşleme nedir? Küşleme nasıl yapılır?

Gaziantep'in sevilen lezzetlerinden olan küşleme sevenleri için oldukça büyük öneme sahiptir. Küşleme hayvanın neresinden yapılır sorusu merak edilir. Küşleme nasıl pişirilir? Küşleme nedir? İşte küşlemeye dair merak edilen bu soruların yanıtı...

15 Ekim 2019 Salı 19:42
Küşleme nedir? Küşleme nasıl yapılır?

Gaziantep'in sevilen lezzetlerinden olan küşleme sevenleri için oldukça büyük öneme sahiptir. Küşleme hayvanın neresinden yapılır sorusu merak edilir. Küşleme nasıl pişirilir? Küşleme nedir? İşte küşlemeye dair merak edilen bu soruların yanıtı...

Küşleme nedir?

Gaziantep’ten sonra Türkiye’nin dört bir yanında ün yapan küşleme, kuzu etinden elde edilir. İki parmak kalınlığındaki küşleme, bir kuzudan yalnızca iki tane çıkar, bu nedenle daha pahalıdır. Küşlemeyi pişirirken tavaya gösterip çekmek yeter. Lokum lezzetindedir, fazla pişirmeye gelmez. Kuzunun böbreklerinin üzerinde içe bakan tek et parçasıdır. Küşleme kuzu sırtının ortasından, bel kemiğinin iki tarafından kesilir.

Küşleme nasıl pişirilir?

üşleme kuzunun bonfilesi olarak da adlandırabileceğimiz, havyar kıymetinde, bir kuzudan iki parmak kalınlığında ve yalnızca iki tane çıkan pek kıymetli bir et türüdür. Omuriliğe simetrik olarak uzanan bu etlerin boyu 15-20 cm arasındadır.

Kuzu bonfile olarak da bilinen küşlemenin her bir parçası en fazla 100-150 gram gelmektedir ve yağsız/sinirsiz bir ettir. Bu sebeble marine etmeden, direk tuzlayıp ızgaraya atabilirsiniz. Peki küşleme nasıl yapılır? İşte küşleme tarifi...

Tavada küşleme tarifi (pilav ile)

Malzemeler

Kuzu bonfile
tuz
karabiber
zeytinyağı

Pilav için malzemeler:

3 çb pirinç
5 çb sıcak su
1 çb sıcak suyun içerisine 5-6 tane safran
tereyağ, zeytinyağı
tuz

Hazırlanışı

Öncelikle 1 çay bardağı sıcak suya safran tanelerini atın ve renginin çıkmasını bekleyin. 3 çay bardağı pirinci yıkayın. Tavada yağı ısıtın, pirinçleri ekleyip 2-3 dk kavurun. 5 çay bardağı sıcak suyu ekleyip kapağını kapatıp orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Pişen pirince safranın bıraktığı suyu ekleyip karıştırın. Kapağını kapatıp demlenmeye bırakın.

Kuzu bonfile etini zeytinyağında 5-7 dk hafif sulu kalacak şekilde kızartıp tuz karabiber isteğe bağlı kekik serperek servis yapın.

Hazırladığınız pilav ile servis edebilirsiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 19:42
  1. Gaziantep
  2. küşleme
  3. küşleme nedir
  4. küşleme hayvanın neresi
  5. küşleme nasıl pişer
  6. küşleme nasıl pişirilir
  7. küşleme tarifi
  8. tavada küşleme
  9. küşleme yapılışı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ'da plastik fabrikasının deposunda yangın
    1. Elazığ'da plastik fabrikasının..
    2. Merkel'den küstah 'Türkiye' çağrısı:..
    3. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    4. Barış Pınarı Harekatı rahatsızlık..
    5. Kocaeli'de evde patlama!
    6. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    7. ABD'nin yaptırım tehdidine Türkiye'den..
    8. Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye..
    9. YPG/PKK'lılar, terör örgütü DEAŞ..
    10. Küşleme nedir? Küşleme nasıl yapılır?
    11. Sürekli iş göremezlik maaşı ne zaman..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
    13. Lezzetli cağ kebabı nasıl yapılır?
    14. UEFA skandal kararını resmen duyurdu
    15. İTÜ'lü profesör duyurdu: Beklenen..
    16. Mehmetçik destan yazıyor! 611 terörist..
    17. Barış Pınarı Harekatı'na katılan..
    18. Keçi yoğurdunun faydaları nelerdir?
    19. İspanya'dan Türkiye açıklaması!..
    20. Fırında karnabaharlı tavuk but nasıl..
    21. Keçi sütü yoğurdu nasıl yapılır? Keçi..
    22. Ufuk Uras'tan flaş sözler: Bu olursa..
    23. Evde çalışan sigortası ne kadar?
    24. Terör örgütü YPG/PKK, yine sivillere..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat sonrası..
    26. 2020 asgari ücret zammı ne zaman..
    27. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'ye..
    28. Avrupa ülkesinden UEFA'ya küstah..
    29. Merkel'den küstah Türkiye açıklaması
    30. Ardahan’da deprem son dakika kaç..
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır"
    Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır"
    Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz
    Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur