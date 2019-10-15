Küşleme nedir? Küşleme nasıl yapılır?

Gaziantep'in sevilen lezzetlerinden olan küşleme sevenleri için oldukça büyük öneme sahiptir. Küşleme hayvanın neresinden yapılır sorusu merak edilir. Küşleme nasıl pişirilir? Küşleme nedir? İşte küşlemeye dair merak edilen bu soruların yanıtı...

Küşleme nedir?

Gaziantep’ten sonra Türkiye’nin dört bir yanında ün yapan küşleme, kuzu etinden elde edilir. İki parmak kalınlığındaki küşleme, bir kuzudan yalnızca iki tane çıkar, bu nedenle daha pahalıdır. Küşlemeyi pişirirken tavaya gösterip çekmek yeter. Lokum lezzetindedir, fazla pişirmeye gelmez. Kuzunun böbreklerinin üzerinde içe bakan tek et parçasıdır. Küşleme kuzu sırtının ortasından, bel kemiğinin iki tarafından kesilir.

Küşleme nasıl pişirilir?

üşleme kuzunun bonfilesi olarak da adlandırabileceğimiz, havyar kıymetinde, bir kuzudan iki parmak kalınlığında ve yalnızca iki tane çıkan pek kıymetli bir et türüdür. Omuriliğe simetrik olarak uzanan bu etlerin boyu 15-20 cm arasındadır.

Kuzu bonfile olarak da bilinen küşlemenin her bir parçası en fazla 100-150 gram gelmektedir ve yağsız/sinirsiz bir ettir. Bu sebeble marine etmeden, direk tuzlayıp ızgaraya atabilirsiniz. Peki küşleme nasıl yapılır? İşte küşleme tarifi...

Tavada küşleme tarifi (pilav ile)

Malzemeler

Kuzu bonfile

tuz

karabiber

zeytinyağı

Pilav için malzemeler:

3 çb pirinç

5 çb sıcak su

1 çb sıcak suyun içerisine 5-6 tane safran

tereyağ, zeytinyağı

tuz

Hazırlanışı

Öncelikle 1 çay bardağı sıcak suya safran tanelerini atın ve renginin çıkmasını bekleyin. 3 çay bardağı pirinci yıkayın. Tavada yağı ısıtın, pirinçleri ekleyip 2-3 dk kavurun. 5 çay bardağı sıcak suyu ekleyip kapağını kapatıp orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Pişen pirince safranın bıraktığı suyu ekleyip karıştırın. Kapağını kapatıp demlenmeye bırakın.

Kuzu bonfile etini zeytinyağında 5-7 dk hafif sulu kalacak şekilde kızartıp tuz karabiber isteğe bağlı kekik serperek servis yapın.

Hazırladığınız pilav ile servis edebilirsiniz.