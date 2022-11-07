Kurumuş gül küflenmesi: Küflenmiş gül nasıl temizlenir? Küflenen yaprak, toprak nasıl temizlenir? Küflenmiş kuru çiçek nasıl temizlenir? Küf önleyici bitkiler

Bitki küfü, genellikle ıslak ve soğuk günlerden sonra hava ısındığında da ortaya çıkar. Yaprak yüzeylerinde sarı, sonra kahverengi olan beyaz, tozlu lekeler veya yamalar olarak başlar. Bitki küfü genellikle yaprakları tomurcukları etkiler.

Tüm önleyici tedbirlere rağmen, küfün beyaz, tozlu kaplama özelliği aniden ortaya çıkabilir. Bu gerçekleştikten sonra, enfeksiyon mümkün olan en kısa sürede ve bitkilere ve çevreye en az zarar verecek şekilde ortadan kaldırılmalıdır. Erken teşhis anahtarıdır.

Evde oluşan küfler oldukça can sıkıcı durumlara yol açıyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında artan küf sorunu hem sağlığı riske atıyor hem de kötü kokulara ve görünümlere sebep oluyor. Birçok kişi evdeki küfleri uzaklaştırmanın yollarını arıyor. Uzmanlar eve alacağınız bitkinin küfleri uzak tutacağını belirtiyor.

Evdeki küflerin neden kaynaklandığını bilmek ve ona göre çözüm yollarını denemek gerekiyor. Evde küf neden oluşur ve bu küflerden nasıl uzak durulur merak ediyorsanız aşağıdaki yöntemi deneyebilirsiniz.

EVDE KÜF NEDEN OLUŞUR?

Evde küf neden olur diyorsanız bunun temel sebebi rutubet. Duvarlarda rutubet sebebi ile küf oluşuyor ve bu konu ile ilgili herhangi bir önlem alınmıyorsa, yayılmaya devam ediyor. Zaman içinde duvara yakın olan gardırop gibi alanlarda da küflenme görülmeye başlanabilir. Evde rutubete maruz kalan her alan zaman içinde mutlaka zarar görüyor. Nem bir yandan çürümeye sebep olurken bir yandan da evin içinde ağır bir koku yaratır.

Klorothalonil gibi kimyasal fungisitler küf kontrolünde etkilidir, ancak onlar ve çevre için toksiktirler. Bunun yerine doğal çözümleri kullanabilirsiniz.

KÜFÜ ÖNLEMEK İÇİN ALINMASI GEREKEN BİTKİLER

Evdeki nemi azaltıp havayı temizleyen bitkiler

İngiliz sarmaşığı İngiliz sarmaşığı genellikle asılı saksılarda yetişen ve çok hızlı büyüyen bir bitkidir.

Barış zambağı (yelken) bitkisi.

Kurdele bitkisi.

Hava karanfili.

Boston eğrelti otu.

Nane bitkisi.

Dua bitkisi.

Orkidegiller.

Gül niye küflenir?

Çiçeklerde küflenme nedeni bakımsızlık, aşırı sulama ya da güneş ışığının eksikliği gibi birçok nedenden kaynaklanabilir. Özellikle ev bitkilerinin toprağında ya da bitkinin yapraklarında küf oluşması hem bizlere hem de bitkilere zararlıdır

Küflenmiş Gül nasıl temizlenir? Sirke

Bir sirke spreyi kullanmak güller ve diğer asit seven bitkiler için daha uyumlu olabilir. Gıda hazırlamada yaygın olarak kullanılan sentetik beyaz sirke% 5 asetik asittir. Tabi organik elma sirkesi çok daha iyidir.

Bir litrelik sprey şişesini suyla doldurun ve bir bardak beyaz sirke ekleyin. İyice çalkalayın ve küflenmiş bitkilere püskürtün. Bu konsantrasyonda sirke, bitkilerin yapraklarını yakma potansiyeline sahiptir.

Küflenen yaprak nasıl temizlenir?

Bir litrelik sprey şişesini suyla doldurun ve bir bardak beyaz sirke ekleyin. İyice çalkalayın ve küflenmiş bitkilere püskürtün. Bu konsantrasyonda sirke, bitkilerin yapraklarını yakma potansiyeline sahiptir.

Küflenmiş kuru çiçek nasıl temizlenir?

Bir litrelik sprey şişesini suyla doldurun ve bir bardak beyaz sirke ekleyin. İyice çalkalayın ve küflenmiş bitkilere püskürtün. Bu konsantrasyonda sirke, bitkilerin yapraklarını yakma potansiyeline sahiptir.

Küflenen toprak nasıl temizlenir?

Eğer topraktaki beyazlık suyun kireçli olmasından kaynaklanan bir beyazlık ise bitkilerinize verdiğiniz suyu bir miktar asitlendirerek verin. Bunun için bir su bardağı suya birkaç damla sirke damlatmanız yeterli olacaktır.

Kuru Gül neden küflenir? Kurumuş gül küflenmesi:

Çiçeklerde küflenme nedeni bakımsızlık, aşırı sulama ya da güneş ışığının eksikliği gibi birçok nedenden kaynaklanabilir. Özellikle ev bitkilerinin toprağında ya da bitkinin yapraklarında küf oluşması hem bizlere hem de bitkilere zararlıdır.

Çiçeklerde beyaz küf hastalığı nasıl geçer?

İlk olarak bitki ya da çiçekte oluşan beyaz tepeleri pamuk ve ya temiz bir bez ile temizlemek gereklidir. Hastalık ile mücadele etmek için geliştirilmekte olan kimyasal ilacı, her zaman için mutlaka bir uzmandan temin edinerek belirtilen miktarlarda ve de belirtilen zamanlarda bitkiye uygulanmalıdır.