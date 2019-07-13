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Kurası çekilen TOKİ konutları sözleşmesi ne zaman yapılır

TOKİ’nin 50 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek konutların kura çekilişleri yapılmaya devam ediyor. TOKİ başvurusu yapmış vebu başvuru neticesinde noter huzurunda çekilen TOKİ kura sonuçlarında kendisine konut çıkan hak sahibi vatandaş, kurası çekilen konutların sözleşmesini ne zaman yapacağını merak ediyor. 50.000 konut projesi kapsamında kurası çekilen TOKİ evlerinin sözleşmesi ne yapılır? sorusuna cevap TOKİ’den geldi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:31
Kurası çekilen TOKİ konutları sözleşmesi ne zaman yapılır

TOKİ’nin 50 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek konutların kura çekilişleri yapılmaya devam ediyor. TOKİ başvurusu yapmış ve  bu başvuru neticesinde noter huzurunda çekilen TOKİ kura sonuçlarında kendisine konut çıkan hak sahibi vatandaş, kurası çekilen konutların sözleşmesini ne zaman yapacağını merak ediyor. 50.000 konut projesi kapsamında kurası çekilen TOKİ evlerinin sözleşmesi ne yapılır? sorusuna cevap TOKİ’den geldi. 

"Konut projemizde hak sahipliği belirleme kurasından sonraki işlemler yer belirlenmesi ve ihalesi yapıldıktan sonra projemizin inşaatların belirli bir seviyeye gelmesinin ardından şerefiyeli konut fiyatları belirlenmekte ve hak sahiplerimiz için konut belirleme kurası çekilerek sözleşmeler imzalatılmaktadır.  Gelişmeleri web sayfamız www.toki.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz."

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:31
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