Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm yıkımı sırasında bitişikteki 7 katlı bina çöktü

İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan bitişik nizamdaki 7'şer katlı iki binadan biri, ekipler diğerinde çalışırken aniden çöktü. Çökme 10 Ekim'de öğle saatlerinde İnönü Mahallesi 2'nci Yıldız Sokak'ta yaşandı; ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kimsenin kalmadığı tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çöken binadan kopan parçalar çevredeki binalara, doğal gaz ve su tesisatına ve bir aydınlatma direğine zarar verdi.

Binanın çöktüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

'Yan yatsaydı karşıdaki bütün binaların hepsini götürürdü'

Mahalle sakini Kibar Yıldırım, binanın yanlış yıkım nedeniyle bir anda çöktüğünü öne sürdü. Yıldırım, yapının tek bina değil site şeklinde, kendi tahminine göre yaklaşık 54-55 daireli olabilen bir blok olduğunu söyledi.

"Bizim en büyük sevincimiz, binanın aynı yere çökmesi" diyen Yıldırım, "Bir anda durduğu yere çöktü, yan yatsaydı karşıdaki bütün binaların hepsini götürürdü" dedi.

Yıldırım: 'Yetkili kuruluşlar burada hiçbir tedbir almadılar'

Yıldırım, defalarca belediyeyi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı aradığını, olay günü de bütün kurumlara başvurduğunu ancak çoğundan yanıt alamadığını söyledi. "Maalesef yetkili kuruluşlar burada hiçbir tedbir almadılar" diyen Yıldırım, 112 Acil üzerinden bağlandığı emniyete "Burada bir facia olacak, gelip müdahale edin" uyarısında bulunduğunu aktardı.

Yıldırım'ın anlatımına göre olay yerine gelen emniyet görevlileri "Burada bizim yapacağımız bir şey yok, sadece güvenlik önlemi alabiliriz" karşılığını verdi. Yıldırım, yıkım sırasında belediyeden ve diğer kurumlardan kimsenin orada bulunmadığını ifade etti.