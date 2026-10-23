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Gündem Küçükçekmece’de binanın çatısı yandı: Alevler kısa sürede çatıyı sardı
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Küçükçekmece’de binanın çatısı yandı: Alevler kısa sürede çatıyı sardı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Küçükçekmece’de binanın çatısı yandı: Alevler kısa sürede çatıyı sardı

İstanbul Küçükçekmece’de iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın çevrede korku ve paniğe yol açarken, alevlerin çatıyı sardığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi 1. İkitelli Caddesi'ndeki iki katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çatıdan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servise bildirdi. Yangın kısa sürede alevlere dönüşerek çatının büyük bir bölümünü sardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Paniğe neden olan yangında kimse yaralanmazken, binanın çatısında maddi hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.
Öte yandan çatının yandığı ve itfaiyenin müdahale ettiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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