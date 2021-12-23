Kritik iddia: Uzaya yerleştiriyorlar

Uzay'da kendi istasyonunu kurmayı planlalayan Çin’in güçlü uyduları üzerinden, uzayı askeri bir üsse çevirerek silah yerleştirdiği bu silahlarla da düşman ülke uydularının hedef alınacağı iddia edildi.

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton’ın iddiasına göre, Çin bu sene içince uzaya gönderdiği 50 uydu ile uzayı askeri bir üsse çevirirken batı ordularını engellemek ve onlara göz dağı vermek istiyor.

Uzay yarışının hızlandığını belirten bakanlık, Avustralya’nın Çin ve Rusya’nın uzayda avantaj elde etme çabalarına karşı ABD gibi müttefikleriyle yakın iş birliği içine girmesi gerektiğini bildirdi.

Dutton, açıklamasında, “Uzay yarışı devam ediyor. Avustralya Savunma Kuvvetleri'nin, gerçek zamanlı iletişim ve bilgi sağlama yoluyla savaşta etkili olması için uzaya garantili erişim çok önemlidir” ifadesini kullandı.

Rusya ve Çin'in düşman uydularına saldırabilecek uydular yapmaya çalıştığı kaydediliyor.

Avustralya basınında çıkan haberlere göre Pekin, rakibini mekanik bir kolla pençeleyebilecek veya kıstırabilecek bir uydu geliştiriyor.

1 senede 50 uydu fırlatıldı

Bu yıl yörüngeye 50 uydu fırlatan Çin’in, 2030 yılına kadar uzaydaki en güçlü ülke olarak ABD'yi geride bırakması bekleniyor.

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşan istasyon tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.