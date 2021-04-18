  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bütün çalışanları yakından ilgilendiriyor! Yargıtay'dan flaş Cumartesi mesaisi kararı

Yerli otomobil TOGG'un C-SUV modeline dünyaca ünlü tasarım ödülü

Bir ülke daha duyurdu: Rusya’ya karşı savaş gemileri yola çıkıyor!

İçeride FETÖ’cüyle kalan Türker Ertürk dışarıda PKK sempatizanına koştu

Altın alacaklar aman dikkat! 3 ünlü ekonomist uyararak tarih verdi

Tansiyonu yükseltecek adım! Savaş gemileri az önce Boğaz'dan geçti

Joe Biden ‘tek seferde yapamazdık’ diyerek duyurdu! ‘Sayıyı arttırıyoruz’

Severleri şaşırtmıştı! Uyanış Büyük Selçuklu oyuncusu özür diledi!

Dolardaki bu seviyeye dikkat... Merkez Bankası'nın kararındaki kritik detay!

Vali Cuburi açıkladı: Türkiye'nin önem verdiği bölgede silahlı güç kurulacak!
Sağlık Koronavirüse karşı korumayan 41 maske markası listesi
Sağlık

Koronavirüse karşı korumayan 41 maske markası listesi

Koronavirüse karşı 41 maske markası güvensiz ürün olarak tespit edildi. Peki, hangi maske markaları virüse karşı etkisiz? İşte etkisiz ve güvenilir olmayan 41 adet maske markası listesi.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 16:41:00 -
Koronavirüse karşı korumayan 41 maske markası listesi

Bakanlığın açıkladığı etkisiz maskeler merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanımını denetledi, 41 maske markasını güvensiz ürün olarak tespit etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanım denetlendi. Güvensizlik şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi ve 41 maske markası güvensiz ürün olarak tespit edildi.

Güvensizlik tespitleri, solunum koruyucu donanımlar alanında onaylanmış kuruluş olan laboratuvarlarda ilgili standartlara uygun bir şekilde gerçekleşti. Güvensiz maske markaları GÜBİS üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu 41 maskeye ait marka, model ve seri numaraları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca bakanlığın, ürettikleri ürünlerle vatandaşın sağlığına kast eden ve haksız rekabete yol açan kişilerin, firmaların takipçisi olmaya devam edeceği belirtildi

Koronavirüse karşı korumayan 41 maske markası listesi

GÜBİS sisteminde açıklanan güvensiz maskelerin listesi şöyle;

  • Safeguard - 2313 Model Ffp2v Nr
  • Nez Mask
  • Arızon - Kn 95
  • Lc Waıkıkı - Lcw Mask Model Ffp3/ Sipariş No: 652002
  • Dna - 2934 Model Ffp3v
  • Bozkurt-Bzk44 - (Ventilli- Ffp2-Nr)
  • Bozkurt-Bzk44 - (Ventilsiz-Ffp2-Nr)
  • Emr Natural - 1202 V (Ventilli, Ffp2v)
  • Emr Natural - 1202 (Ventilsiz Ffp2)r
  • Wogi - Ffp2
  • Kgt - Tk-N95
  • Aytı - 20532
  • Temsan - Tm 34 V Ffp1
  • Grup Helin - 1120 Ffp2
  • Ert Plus - 400 (Ffp3)
  • Ert Plus - 300 (Ffp3 V)
  • Ert Plus - Ert 200 (Ffp2)
  • Ert Plus - Ert 100 (Ffp2 V)
  • Wogi - Ffp2 V
  • Hori - Ffp2 V
  • Ares - Ares (Ffp2 V)
  • Mist - Marka Model Yok
  • Awon - 1200/ Mart 2020 Tarihli Partiler
  • Awon - 1402 /Mart 2020 Tarihli Partiler
  • Vip Mask - Ffp2 V
  • Vip Mask - Ffp2
  • Vip Mask - Ffp1 V
  • Temsan marka Tm 34 V Ffp1
  • Minion marka Mn 953 model maske
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı dizisinde büyük sır ortaya çıktı! İlk bölümden beri merak ediliyordu
Gündem

Gönül Dağı dizisinde büyük sır ortaya çıktı! İlk bölümden beri merak ediliyordu

TRT 1 ekranlarında 7’den 70’e herkesin büyük beğenisini kazanan Gönül Dağı dizisinde kimsenin bilmediği sır nihayet ortaya çıktı. İlk bölümd..
DEAŞ komşuyu vurdu! Ölü ve yaralılar var
Dünya

DEAŞ komşuyu vurdu! Ölü ve yaralılar var

Kerkük'te Irak askerlerini hedef alan terör örgütü DEAŞ 1 kişiyi öldürdü 5 kişiyi yaraladı.
Büyük skandal ortaya çıktı! Bosna'yı resmen haritadan silecekler... Dikkat çeken Türkiye detayı
Dünya

Büyük skandal ortaya çıktı! Bosna'yı resmen haritadan silecekler... Dikkat çeken Türkiye detayı

Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenmeye hazırlanan Slovenya Başbakanı'nın, Bosna Hersek’in parçalanmasını öngören bir belgeyi AB Konsey..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay