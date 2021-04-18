Koronavirüse karşı korumayan 41 maske markası listesi
Koronavirüse karşı 41 maske markası güvensiz ürün olarak tespit edildi. Peki, hangi maske markaları virüse karşı etkisiz? İşte etkisiz ve güvenilir olmayan 41 adet maske markası listesi.
Bakanlığın açıkladığı etkisiz maskeler merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanımını denetledi, 41 maske markasını güvensiz ürün olarak tespit etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanım denetlendi. Güvensizlik şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi ve 41 maske markası güvensiz ürün olarak tespit edildi.
Güvensizlik tespitleri, solunum koruyucu donanımlar alanında onaylanmış kuruluş olan laboratuvarlarda ilgili standartlara uygun bir şekilde gerçekleşti. Güvensiz maske markaları GÜBİS üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.
Bu 41 maskeye ait marka, model ve seri numaraları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.
Açıklamada ayrıca bakanlığın, ürettikleri ürünlerle vatandaşın sağlığına kast eden ve haksız rekabete yol açan kişilerin, firmaların takipçisi olmaya devam edeceği belirtildi
Koronavirüse karşı korumayan 41 maske markası listesi
GÜBİS sisteminde açıklanan güvensiz maskelerin listesi şöyle;
- Safeguard - 2313 Model Ffp2v Nr
- Nez Mask
- Arızon - Kn 95
- Lc Waıkıkı - Lcw Mask Model Ffp3/ Sipariş No: 652002
- Dna - 2934 Model Ffp3v
- Bozkurt-Bzk44 - (Ventilli- Ffp2-Nr)
- Bozkurt-Bzk44 - (Ventilsiz-Ffp2-Nr)
- Emr Natural - 1202 V (Ventilli, Ffp2v)
- Emr Natural - 1202 (Ventilsiz Ffp2)r
- Wogi - Ffp2
- Kgt - Tk-N95
- Aytı - 20532
- Temsan - Tm 34 V Ffp1
- Grup Helin - 1120 Ffp2
- Ert Plus - 400 (Ffp3)
- Ert Plus - 300 (Ffp3 V)
- Ert Plus - Ert 200 (Ffp2)
- Ert Plus - Ert 100 (Ffp2 V)
- Wogi - Ffp2 V
- Hori - Ffp2 V
- Ares - Ares (Ffp2 V)
- Mist - Marka Model Yok
- Awon - 1200/ Mart 2020 Tarihli Partiler
- Awon - 1402 /Mart 2020 Tarihli Partiler
- Vip Mask - Ffp2 V
- Vip Mask - Ffp2
- Vip Mask - Ffp1 V
- Temsan marka Tm 34 V Ffp1
- Minion marka Mn 953 model maske