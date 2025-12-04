  • İSTANBUL
Korkunç olay: Samsun İlkadım ilçesinde abla-kardeş dehşeti yaşandı! O kişi kayıp...

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evde korkunç olay yaşandı! Evde toplanan arkadaş grubu arasında gözü dönen abla ve erkek kardeşi, tartıştıkları arkadaşlarını bıçak darbeleriyle yaraladı. Olay sonrası abla yakalanırken, suç ortağı kardeşi kayıplara karıştı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde bir evde toplanan arkadaş grubu arasında yaşandı. Gözü dönen abla ve erkek kardeşi, tartıştıkları arkadaşlarını bıçak darbeleriyle yaraladı. Olay sonrası abla yakalanırken, suç ortağı kardeşi kayıplara karıştı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Talimhane Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre 30 yaşındaki Tuğçe Y. ve aynı yaştaki kardeşi Sefa Y., arkadaşları olan Mahmut N. (35) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

 

Bıçaklara Defalarca sarıldılar

Sözlü tartışma kısa sürede yerini şiddete bıraktı. Öfkesine hakim olamayan abla-kardeş, bıçaklara sarılarak arkadaşları Mahmut N.'ye saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada Mahmut N. vücuduna aldığı darbelerle kanlar içinde kalırken, saldırganlardan Tuğçe Y. de arbede sırasında kendi elinden yaralandı.

 

Abla Yakalandı, Kardeş Firarda

Çevredekilerin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mahmut N., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili harekete geçen polis ekipleri, elinden yaralanan şüpheli Tuğçe Y.'yi kıskıvrak yakaladı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan kadının sorgusu sürerken, olay yerinden kaçan kardeşi Sefa Y.'yi yakalamak için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

