Konya’da geleneği gelecekle buluşturan bir dünya üniversitesi

Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan Selçuk Üniversitesi, 1975 yılından bugüne uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan girişimci bir dünya üniversitesi olarak binlerce öğrenciyi mezun etti. Eğitim-öğretim hayatına 1975 yılında 2 fakülte, 7 bölüm 327 öğrenci ve 2 kadrolu öğretim üyesi ile başlayan Selçuk Üniversitesi, bugün 22 fakülte, 21 meslek yüksekokulu, 5 yüksekokul, 45 araştırma ve uygulama merkezi ve 77 bin öğrencisi ile Türkiye’nin en büyük üniversiteleri arasında yer alıyor.

BARINMA VE BESLENME İMKANLARI

Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü içinde bulunan ve Üniversite’ye ait Atatürk Öğrenci Yurtları, 4’ü kız 1’i erkek olmak üzere 5 bloktan oluşuyor. Toplam 2 bin 800 öğrenci kapasiteli bu yurtlarda iki kişilik ve dört kişilik odalar yer alıyor. Yurtlarında ise ekonomik kafeteryalar öğrencilere hizmet veriyor.

ERASMUS EVİ HİZMETTE

Selçuk Üniversitesi’nde başta ERASMUS olmak üzere çeşitli değişim ve işbirliği programları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin modern bir ortamda barınma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Erasmus Evi inşa edildi. Fikri ve uygulama boyutuyla Türkiye’de başka bir örneği olmayan bu binada toplam 48 adet öğrenci odası yer alırken 96 öğrenci de konaklayabiliyor.

SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER

Selçuk Üniversitesi bünyesinde modadan, satranca, münazaradan tiyatroya, geziden fotoğrafçılığa kadar çeşitli alanlarda yılda 400’den fazla etkinlik gerçekleştiren 148 öğrenci topluluğu yer alıyor. Ayrıca rektörlük ve diğer akademik birimlerin ev sahipliğinde çok sayıda uluslararası ve ulusal kongreler, sempozyumlar, konferanslar ve paneller gerçekleştiriliyor. Alaeddin Keykubat Yerleşkesi’nde 3 bin 500 seyirci kapasiteli çeşitli ulusal ve uluslar arası organizasyonlara ev sahipliği yapabilen 19 Mayıs Spor Salonunun yanı sıra basketbol, voleybol, hentbol gibi müsabakaların rahatlıkla yapılabileceği 500 kişilik 75. Yıl Spor Salonu bulunuyor. Ayrıca bünyesinde 10 bin 345 metrekarelik alana kurulan ve 3 bin 100 seyirci kapasiteli 1 adet olimpik stadyum, 2 adet halı saha, 2 adet tenis kortu ili 10 bin metrekare kapalı kullanım alanına sahip olimpik kapalı yüzme havuzu yer alıyor.

● Akademik birimleri: 22 fakülte, 1 devlet konservatuarı, 5 yüksekokul ve 21 meslek yüksekokulu 53 önlisans 156 lisans programıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ediyor.

● Akademik personel sayısı: 2 bin 388 akademik, 4 bin 40 idari personel yer almaktadır.

● Burs imkânları: Üniversitenin kendi bünyesinde sağladığı burs imkânlarının yanı sıra ÖSYM’nin puanlara göre belirlediği burslar mevcut. Ayrıca öğrenciler için çeşitli birimlerde part-time çalışma imkanı sağlanıyor. 14 Ağustos akşamına kadar sürecek olan tanıtım etkinliklerinde üniversitenin tüm bölüm ve programları için detaylı sunumlar hazırlayan yönetim, adayları Konya’ya davet ediyor.

Kurucu: Prof. Dr. Ali Rıza Çetik

Rektör: Prof. Dr. Mustafa Şahin

Kuruluş tarihi: 11 Nisan 1975

Bulunduğu il: Konya