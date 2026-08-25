KOBİ’lere 30 milyon TL’ye kadar finansman desteği!

KOSGEB’in KOBİ’lerin üretim kapasitesini artırması ve yatırımlarını geliştirmesi amacıyla yürüttüğü programda yeni dönem başladı. Program kapsamında KOBİ’lere 30 milyon TL’ye kadar finansman ve 20 puan finansman desteği sağlanacak.

KOBİ’lerin üretim kapasitelerini artırmaları ve yatırımlarını geliştirmeleri amacıyla uygulanan programda, krediler için 36 aya kadar vade imkânı sunuluyor.

2025 yılında uygulamaya alınan program kapsamında bugüne kadar 3 bin 938 KOBİ’nin 64 milyar TL finansmana erişimi sağlandı.

Ağrı’da faaliyet gösteren KOBİ’lerin de yararlanabileceği program için son başvuru tarihi 15 Eylül 2026 olarak açıklandı.

Programın başvuru şartları ve detayları hakkında bilgi almak isteyen işletmelerin KOSGEB Ağrı İl Müdürlüğü yetkililerine başvurabileceği belirtildi.