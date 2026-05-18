Kırıkkaleli İş İnsanı Enes Uzel, E-Ticaret odaklı yatırımlarıyla global pazarlara açılıyor

Ticari faaliyetlerini dijital pazarlama, dış ticaret, müşteri ilişkileri ve operasyon süreçlerinde uzmanlaşmış bir ekiple yürüten Uzel, iş süreçlerinde kurumsal bir yapılanmayı tercih ediyor. Yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarını sürdürülebilir bir sistemle yönetmeyi amaçlayan girişimci, e-ticaret ağlarında temel olarak şu unsurlara odaklanıyor:

Dijital pazar dinamiklerinin ve teknolojik gelişmelerin yakından takibi.

Uluslararası ticarette hız, güven ve doğru lojistik organizasyonunun sağlanması.

Alanında uzman kadrolarla iş bölümü ve operasyonel verimliliğin artırılması.

Anadolu Merkezli Küresel Rekabet

Son dönemde yurt dışındaki iş birliklerine ağırlık veren Uzel, değişen küresel ekonomi şartlarına uyum sağlayarak uluslararası pazardaki rekabette yerini almayı planlıyor. Ticari faaliyetlerini büyükşehirlere taşımak yerine operasyon merkezini Kırıkkale'de tutan Uzel, Anadolu merkezli girişimlerin de dijital ticaret yoluyla dünya çapında karşılık bulabileceğini gösteriyor.

“KIRIKKALE’DEN DÜNYA PAZARINA”

Kırıkkale'nin üretim gücüne ve insan potansiyeline yatırım yapmayı sürdüren Enes Uzel, bölgenin ekonomik gelişimine katkı sunacak projeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu doğrultuda “KIRIKKALE’DEN DÜNYA PAZARINA” anlayışıyla hareket eden Uzel, disiplinli iş modeli ve dijital ticarete verdiği ağırlıkla yerel ölçekteki başarıyı küresel arenaya taşıma hedefini sürdürüyor.