Kim bu Özgür?

ADEM YILMAZ İSTANBUL

CHP’lilerin “TOKİ’ye rakip olacak” sloganıyla köpürttükleri, gerçekte ise ihaleye fesat karıştırma, kamu zararına dolandırıcılık ve projeye aykırı imalatlar suçlamasıyla mahkemelik olan İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ’ye ait kentsel dönüşüm projesinde bir skandal daha patlak verdi. Akit’in 3 Ocak’ta “CHP’nin kodamanları gariplerin evine çöktü”, 4 Ocak’ta “Ankara’dan geldiler kaymağı yediler”, 7 Ocak’ta “Kim bu beyler?” manşetleriyle gündeme getirdiği ve İzmir’de dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek konutların CHP yönetim kademesine peşkeş çekildiğini ifşa eden haberleri gündemdeki yerini korurken, üyeler arasında dikkat çekici bir ismin yer aldığı ortaya çıktı. Gazetemizin ele geçirdiği ve tam 38 sayfadan oluşan “Sınırlı Sorumlu Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi Ortaklar” listesinde, CHP’li Özgür Özel adında bir üye olduğu öğrenildi.

İSİM BENZERLİĞİ İDDİASI

Raporun 28 sayfasında yer alan bilgilerde, listede 315 sıra ve 157 ortak no ile yer alan üyenin isminin Özgür Özel olması akıllara, bir açıklamasında annesinin ‘Sen İzmir’e gidince iyileşirsin’ diyordu. İzmir’e geldim, iyileştim” dediğini aktaran CHP’nin kadük başkanı Özgür Özel’i getirdi. Öte yandan, 22 Eylül 2021’de kızı üniversitede okurken Beşiktaş Türkali Mahallesi’nde yıkım kararı verilen bir evi hülle ile alıp fahiş karlar eden ve emlak aşkı deşifre olan Özgür Özel’e yönelik kooperatif hissesiyle ilgili isim benzerliği iddiası ortaya atıldı. SS Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi listesinde ‘Özgür Özel’ isminin yer aldığına yönelik iddialar sonrası açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Levent Yıldır, “İsim benzerliği dışında hiçbir bağı olmadığını” savunurken, listedeki kişinin Manisa Milletvekili Özel olmadığına dair bir somut belge göstermemesi ise dikkat çekti.