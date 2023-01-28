Kılıçdaroğlu'nun ağırladığı FETÖ'cü Taha Furkan Çetinkaya yurt dışına kaçtı!

15 Temmuz 2016'da hain FETÖ Terör Örgütü darbe girişiminde bulundu.

15 Temmuz gecesi FETÖ'ye mensup askerler Boğaziçi Köprüsü'nü kapatarak darbe teşebbüsünde bulundular.

Başta İstanbul ve Ankara sokaklarında tanklar terör estirdi.

Gerçekleşen darbe girişimi halkın ve güvenlik güçlerinin büyük direnişi sonucu başarısız oldu.



15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe girişimine katılan Hava Harp Okulu öğrencilerinden birisi de Taha Furkan Çetinkaya'ydı.

Darbe girişimi sonrası tutuklandı

Taha Furkan Çetinkaya, darbe girişimi sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cezaevinden çıkınca Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Ardından Yargıtay tarafından verilen beraat kararıyla tahliye edilen Taha Furkan Çetinkaya, FETÖ'ye övgüler dizen annesi Melek Çetinkaya ile birlikte başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, İyi Parti Milletvekili Erhan Usta ve HDP Milletvekili Ömer Gergerlioğlu'na destekleri için teşekkür ziyaretinde bulundu.