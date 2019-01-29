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Kenevir üretim başvurusu belgeleri nelerdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan kenevir üretiminin yaygınlaştırılacağına ilişkin konuşmasında, “Benim memleketim Rize’de kenevir vardı, kenevirden fanila, atlet dokurlardı teri emmesi için. O bize dost görünen düşmanlar ülkemden, Rizemden keneviri söküp aldılar” diyerek bir tartışmayı da başlattı. Erdoğan’ın müjdesinden sonra kenevir üretimi için kollar sıvandı. Peki Kenevir üretimi yapacak iller hangileri? Kenevir üretim başvurusu belgeleri nelerdir?

29 Ocak 2019 Salı 12:06
Kenevir üretim başvurusu belgeleri nelerdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan kenevir üretiminin yaygınlaştırılacağına ilişkin konuşmasında, “Benim memleketim Rize’de kenevir vardı, kenevirden fanila, atlet dokurlardı teri emmesi için. O bize dost görünen düşmanlar ülkemden, Rizemden keneviri söküp aldılar” diyerek bir tartışmayı da başlattı. Erdoğan’ın müjdesinden sonra kenevir üretimi için kollar sıvandı. Peki Kenevir üretimi yapacak iller hangileri? Kenevir üretim başvurusu belgeleri nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz keneviri ithal ediyoruz. Kenevire dayalı yapılması gereken şeyler varsa ithal ürünlerle yapılıyor. Gıda Tarım Bakanlığı bu konuda çalışmalara başlıyor" ifadesini kullandı. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, kenevir tarımı ile uğraşmak isteyen üreticilerin 1 Nisan 2019 tarihini geçirmeden izin için gerekli iş ve işlemleri başlatmaları gerektiğini söyledi. 

Kenevir üretimi yapacak iller hangileri?

Kenevir tarımı ile uğraşmak isteyen üreticilerin 1 Nisan 2019 tarihini geçirmeden izin için gerekli iş ve işlemleri başlatmaları gerektiği açıklandı.Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı yaptığı açıklamada, "29 Eylül 2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü’ hakkındaki yönetmelik kapsamında ilimiz tüm ilçeleri ile birlikte ‘kenevir üretim’ sahası içinde olup; ayrıca izinli kenevir yetiştiriciliği; Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerinde ve bu illerin bütün ilçelerinde yapılabilir" dedi.

Kenevir için gerekli başvuru evrakları neler?

Yetiştiricilik için müracaat edecek üreticilerimizin bahse konu yönetmeliğin 7. maddesinde düzenlendiği üzere; lif, tohum, sap ve benzeri amaçlara yönelik izinli kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçiler, 1 Ocak-1 Nisan tarihleri arasında yetiştiricilik yapacakları yerin en büyük mülki idare amirliğine (İlçede kaymakamlık il de ise valiliğe); başvuru sahibinin kenevir yetiştiriciliği amacını belirtir yönetmelik ekinde yer alan (Ek-1) örneğine uygun başvuru formu, çiftçinin daha önce izinsiz kenevir ekme, uyuşturucu imal etme, dağıtma, ticaretini yapma veya kullanma suçu işlemediğine, yetiştiricilik izni verilmesini müteakip bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket edeceğine ilişkin yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 örneğine uygun taahhütname, üretim yılına ilişkin ÇKS belgesi, üretim yerinin toplam yüzölçümü ile ada/parsel numarasını gösterir kroki, kadastro geçmemiş yerlerde ise ÇKS’ye uygun keşif raporu, nüfus kayıt örneği ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Kenevirin faydaları neler?

Kenevir Cannabaceae familyasına ait, tek yıllık bitki cinsidir. Saplarında bulunan lifler iplik, dokuma ve kumaş yapımında, hamurlu kısmı ise kâğıt yapımında kullanılan kenevir, insanlık tarihinin en eski bitkisel ham madde kaynaklarından biri olarak biliniyor. Kenevirin lifleri dayanıklı ve oldukça uzundur. Bu özelliği nedeniyle çuval, halat çanta, ağ yapımı gibi alanlarda sıklıkla tercih edilir. Kenevir çok güçlü bir bitkidir ve üretiminde ilaç kullanımına neredeyse hiç ihtiyaç duyulmaz.

Kenevirin yaprakları ise ilaç ve kozmetik sektöründe değerlendiriliyor. Kenevirin yaprakları ve liflerinin yanı sıra tohumları da değerlendiriliyor. Kenevir tohumları, oldukça yağlı olması açısından yakıt ve oldukça besleyici olması açısından da gıda olarak kullanılmaktadır. Selüloz açısından çok zengin bir odunsu bitki olan kenevirin, lifleri ise petrol yan sanayi ürünü olan sentetik lifler dünya çapında yaygınlaşmadan önce bütün dünyada lif kaynağı olarak kullanılmıştır.

 

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 12:06
  1. Karabük
  2. Bartın
  3. Zonguldak
  4. Yozgat
  5. Uşak
  6. Tokat
  7. Sinop
  8. Samsun
  9. Rize
  10. Ordu
  11. Malatya
  12. Kütahya
  13. Kayseri
  14. Kastamonu
  15. İzmir
  16. Çorum
  17. Burdur
  18. Antalya
  19. Amasya
  20. Kenevir için gerekli başvuru evrakları neler?
  21. Kenevir üretimi yapacak iller hangileri?
  22. Kenevir üretim başvurusu belgeleri nelerdir
  23. kenevir üretimi başvuru
  24. kenevir üretimi başvuru formu
  25. kenevir üretimi belgeleri nelerdir

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