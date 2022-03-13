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Kadın - Aile Kelle paça tarifi, nasıl yapılır? İlaç niyetine bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor!
Kadın - Aile

Kelle paça tarifi, nasıl yapılır? İlaç niyetine bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor!

Yeterli vitamin ve mineralleri bir arada alabileceğiniz çorba tarifi . İlaç niyetine bağışıklık sistemini çelik gibi yapan kış çorbası tarifi. Kelle paça tarifi, nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-03-13 18:04:00 - 2022-03-13 18:10:18
Kelle paça tarifi, nasıl yapılır? İlaç niyetine bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor!

Lokantada içtiğiniz gibi bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kelle Paça Çorbası tam ölçülü tarifi...

Kelle paça tarifi

Malzemeler

  • 2 yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı tepeleme un
  • 4 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • Yarım limon suyu
  • 1 yemek kaşığı tereyağ
  • 1, 5 veya 2 litre su
  • 1 kilo kelle eti (haşlanıp ayıklanmış)

Kelle paça nasıl yapılır?

Unu tereyağında kavuralım. Çırpma teli yardımıyla suyunu azar azar ilave edip kaynamaya bırakalım. Bir kasenin içinde yumurta sarısı, limon suyu ve yoğurdu çırpalım. Kaynayan sudan da bir kepçe ilave edip tencereye yavşça ve çırparak dökelim. Haşlanıp ayıklanmış kelle etini ve ezilmiş sarımsağı ilave edip iki taşım kaynatalım ve tuzunu ilave ediyoruz. Kelle paçayı çorbanız hazır. Afiyet olsun.

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