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Kekiğin vücuda faydaları saymakla bitmiyor Kekik suyunun faydaları nelerdir? Kekik hangi hastalığa iyi gelir iyi gelir? Kekik suyu nasıl kullanılır?

Nane familyasından bir bitki olan Kekiğin 400’den fazla versiyonu olduğunu ve kekik suyunu onlarca derde deva olduğunu biliyor muydunuz?

21 Ağustos 2019 Çarşamba 21:05
Kekiğin vücuda faydaları saymakla bitmiyor Kekik suyunun faydaları nelerdir? Kekik hangi hastalığa iyi gelir iyi gelir? Kekik suyu nasıl kullanılır?

Yemeklerimize lezzet katan kekik vücudumuza da sağlık ve sıhhat kazandırıyor.

Kekiğin yapraklarından elde edilen kekik yağı öksürüğün kesilmesinde balat rol oynar. Kekik yağı akut bronşit semptomlarının önlenmesinde de önemli bir rol üstlenir.

VİTAMİN DEPOSUDUR

Kekik bir C vitamini deposudur. Bu sayede vücudunuzun bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Soğuk algınlığı kaptığınızı hissederseniz kekik ve kekik suyu hastalığınızın yayılmasını engelleyecektir.

GERGİNLİĞİ AZALTIR

Kekik yağı vücudu rahatlatır. Kekik yağı genellikle etkin madde karvakrol nedeniyleterapi amaçlı da kullanılır. Karvakrol maddesinin kişilerin rahatlamasında önemli bir faktör olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, kekik veya kekik suyunu düzenli olarak kullanırsanız, duygularınızı ve ruh halinizi olumlu yönde etkilenir.

DOLAŞIM SİSTEMİNE DESTEK VERİR

Kekik dolaşım sisteminize de destek verir. Kekikteki demir ve diğer önemli minerallerin yüksek olması, vücudun dolaşım sistemini artırır. Ayrıca alyuvar hücrelerinin üretimini uyarması açısından da önemlidir.

KALP SAĞLIĞINIZI KORUR

Kekikteki zengin mineraller kalp sağlığının korunmasında da etkilidir. Kekikte antioksidanlar, mineraller ve vitaminlerin zengin karışımı kalp üzerinde birçok önemli etkiye sahiptir. Hepsinden önemlisi potasyum ve manganez kalp sağlığı açısından ayrıca önem taşır. Potasyum kan damarlarını rahatlatarak ve kan basıncını düşürerek kardiyovasküler sistem üzerindeki baskıyı azaltır. Bu durum, aterosklerozu önleyerek inmelerden, kalp krizinden ve koroner kalp hastalığından uzak kalmanızı sağlar.

PEKİ KEKİK SUYU NASIL KULLANILIR?

Bir çay bardağının dörtte birini dolduracak kadar kekik suyu koyun. Geri kalan kısmına tercihe bağlı olarak su yahut meyve suyu doldurun ve için.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 21:05
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