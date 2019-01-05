0553 313 94 23

Kayaklı Koşu FIS Kupası başladı

- Organizasyonda klasik teknik yarışmalar yapıldı

05 Ocak 2019 Cumartesi 14:02
Kayaklı Koşu FIS Kupası başladı


BOLU (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu ile Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS) 2019 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu FIS Kupası yarışmalarının ilk ayağı tamamlandı.

Gerede ilçesinde bulunan Arkut Kayaklı Koşu Merkezi'nde düzenlenen organizasyona milli takımlarda yer alan 6 kadın ile 9 erkek sporcu katıldı.

Etkinliğin ilk gününde gerçekleşen klasik teknik yarışmalarda kadınlar 5 kilometre, erkekler ise 10 kilometre koştu.

Erkeklerde Yusuf Emre Fırat, 10 kilometrelik parkuru 28 dakika 58 saniye 10 salisede tamamlayarak birinci olurken, Hamza Dursun 19 dakika 9 saniye 77 saliseyle ikinci, Ömer Ayçiçek 29 dakika 49 saniye 85 saliseyle üçüncü geldi.

Kadınlarda ise 5 kilometrelik parkuru 18 dakika 28 saniye 36 salisede tamamlayan Özlem Ceren Dursun birinciliği elde etti. Ayşenur Duman 18 dakika 42 saniye 98 saliseyle ikinciliği, Fatma Yavuz 18 dakika 53 saniye 24 saliseyle üçüncülüğü aldı.

Türkiye Kayak Federasyonu Spor Direktörü ve organizasyonun yarışma müdürü Özkan Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu organizasyonun uluslararası yarış statüsünde olduğunu belirtti.

Koyuncu, "Yarışmayı özellikle uluslararası takvime aldırdık çünkü bu yıl Dünya Gençler Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası var. Sporcularımız bu yıl yoğun bir hazırlık çalışması içinde. Türkiye Kayak Federasyonu olarak, sporcularımızı bir uluslararası yarışmada ve standartlarda pistte gerçek anlamda sınayalım, sporcular da kendilerini görsünler istedik. Bu, o amaçla düzenlenmiş bir yarışma." şeklinde konuştu.

Yarışlara katılan sporculara da değinen Koyuncu, şunları söyledi:

"Bu sporcularımız bu sezon için milli takımın gövdesini oluşturacaklar. Burada şu anda kendi güçlerini görüyorlar ve uluslararası sıralamalarını yükseltmek için de puan topluyorlar. Bu yarışmamız iki gün sürecek. Bugün klasik teknik yarışması yapıyoruz. Yarın serbest teknik yarışması yapacağız. Kadın sporcularımız yarın kayaklarla 10 kilometre, erkek sporcularımız ise 15 kilometre koşacak."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 14:02
  1. Bolu
  2. Gerede Arkut Kayaklı Koşu Merkezi
  3. Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pepe yuvaya geri dönüyor!
    1. Pepe yuvaya geri dönüyor!
    2. GÜNCELLEME - Babasının şiddet..
    3. İstanbul'da PKK'nın gençlik..
    4. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    5. Mehmetçik'in "bayrak" hassasiyeti
    6. Peynir almak isteyen vatandaş..
    7. Bahçe hortumuyla kaçak doğal gaz..
    8. Eczanelerde poşet kullanımı
    9. Kayaklı Koşu FIS Kupası başladı
    10. Samsun'daki FETÖ'nün hücre evlerine..
    11. Hatay’da 11 düzensiz göçmen yakalandı
    12. FETÖ'nün 'bölge abisi' yakalandı
    13. Renault Grubu "2018 Gladyatörler"nde 4..
    14. Suriyelilerin yılbaşı eğlencesine..
    15. Ordu'da dalgaların taşıdığı taşlar..
    16. İlçe müftüsünün cenaze vaazı sonrası..
    17. Galatasaray'da olağanüstü divan kurulu..
    18. Halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu..
    19. Şizofreni kendini nasıl gösterir?
    20. Fener Rum Patriği Bartholomeos,..
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!