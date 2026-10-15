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Aktüel Kasis’te omuriliği kırılan kişinin suçlusu kimdir?
Aktüel

Kasis’te omuriliği kırılan kişinin suçlusu kimdir?

Yeniakit Publisher
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Kasis’te omuriliği kırılan kişinin suçlusu kimdir?

İş Güvenliği Uzmanı Nasuh Boztepe 'Kasis’te omuriliği kırılan kişinin suçlusu kimdir?' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;

Şehrimizin her yerinde, herkes kendisine göre hız kesmek için kasisler yapmaktadır . Bunların çoğunluğu da boyasızdır.

Akşam saatinde giderken bu kasisler görünmemektedir.

Kasislere müsaade etme yetkisi büyükşehirlerde UKOME’de, il ve ilçelerde trafik komisyonundadır.

Bunlar; okullar, camiler ve hastanelere yakın olan yerler, sosyal ve sosyokültürel alanlar, yaya ve kaza riski yüksek noktalar, kontrolsüz Kavşaklardan önce, konut yoğunluklu sokaklara yapılmaktadır.

Standartları da bellidir. Rastgele yapılmaz.

Kasislerden dolayı çok kaza olmaktadır.

 

Bir kamu kurumunda içinde beş kişi bulunan Doblo araç aniden kasise giriyor. Emniyet kemerleri bağlı değil. Hızla giden aracın şoförü kasisi görmüyor. Arka orta koltukta oturan bir kişi aracın zıplamasıyla başını tavana çarpıyor ve Omuriliği kırılıyor. Halen maalesef felçli olarak yaşıyor.

Kasis yapanlar suçludur. Kasis olup olmadığı belli değildir. Şoför şehir içinde hızına dikkat etmelidir. Araçtakilerinin emniyet kemerlerini takılıp takılmadığını kontrol etmelidir. Şoför kusurludur.

Kazazede emniyet kemerini takmadığı için kusurludur.

Değerli izleyiciler, bunları çözüm bulmak için anlatıyorum.

 

Bir bankada çalışan müdür, sağ arka koltukta iş yerine giderken, araç kasise giriyor. Yukarıdan tavan tutamağına tutunduğu anda, vücudu öne doğru gidiyor ve omzu ile dirsek arasında kırık oluşuyor.

Bu nedenle farklı trafik kazaları da olmaktadır.

Sanayi bakanlığında çalışan bir arkadaşımız kaza yapmıştı. Kasisin yanlış yerde ve yanlış şekilde yapıldığını bilirkişi ile tespit ettirip UKOME’ye ve belediyeye dava açmıştı.

Kontrolsüz yapılan bu kasisler için ilgileri göreve davet ediyorum.

Layüsellik ortadan kaldırılmalıdır.

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