Otomotiv Kasımda SUV tutkunlarını sevindirecek Chery kampanyası
Otomotiv

Kasımda SUV tutkunlarını sevindirecek Chery kampanyası

Onur Yılmaz
Onur Yılmaz Giriş Tarihi:
Kasımda SUV tutkunlarını sevindirecek Chery kampanyası

Kasım ayında yeni bir SUV sahibi olmak isteyen müşterilere özel cazip satın alma koşulları sunan Chery, TIGGO8 PRO MAX modelinde avantajlı fiyat ve kredi olanakları sağlıyor. Ayrıca Chery’nin tüm SUV modelleri, Chery Türkiye tarafından sunulan 5 yıl veya 150.000 kilometrelik garantiyle de dikkatleri çekiyor.

Teknolojik donanım ve şık tasarımı birlikte sunan Chery, kasım ayı boyunca geçerli olan finansman olanakları ile yeni bir SUV sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

Gelişmiş sürüş teknolojileri ve yüksek kaliteye odaklanmış 7 kişilik geniş hacimli SUV modeli olan TIGGO8 PRO MAX’in 2025 model yılı Exceptional versiyonunda ticari müşterilere özel 400.000 TL 6 ay %0,99 vade farklı kredi avantajı yer alıyor. Chery TIGGO8 PRO MAX, akıllı sürüş destek sistemleri ve teknolojik sürüş deneyimine odaklanan 7 kişilik geniş hacimli bir SUV modeli olarak öne çıkıyor. Markanın Türkiye’deki “Amiral Gemisi” pozisyonunda konumlandırdığı Chery TIGGO8 PRO MAX, gelişmiş ADAS sistemleri, 24.6” bilgi-eğlence sistemi, sanal gösterge paneli, 540° Görüş Sistemi, SONY ses sistemi, kablosuz CarPlay ve Android Auto bağlantısı, açılabilir panoramik cam tavanı, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltukları ile premium konfor duygusunu yaşatıyor. TIGGO8 PRO MAX, Intelligent ve Exceptional olmak üzere iki farklı donanım seviyesi ile kullanıcılarla buluşuyor. SUV segmentinde fark yaratan modelleri ve avantajlı kampanyalarıyla Chery, kasım ayı boyunca özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.

