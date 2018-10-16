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Kaşıkçı ile ilgili 11 dakikalık ses kaydı var

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayı ile ilgili Türk polisinin elinde 11 dakikalık ses kaydının olduğu öne sürüldü. Ses kayıtlarını değerlendiren güvenlik kaynakları, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğa girdikten kısa bir süre sonra saldırıya maruz kaldığını belirtiyor.

16 Ekim 2018 Salı 09:19
Kaşıkçı ile ilgili 11 dakikalık ses kaydı var

Türk istihbaratının Kaşıkçı'nın konsoloslukta Suudi Arabistan'dan gelen tim tarafından infaz edildiğine dair kanıtlar soruşturmada yeni bir süreci başlattı.

Kaşıkçı'nın kaçırılması ya da öldürülmesiyle ilgili iddiaları reddeden Suudi Arabistan, bazı delillerin medyaya sızması sonrasında Türkiye'ye ortak çalışma grubu teklifinde bulunmuştu.

 

Al Jazeera: Ses kaydı 11 dakikalık

Al Jazeera'ya konuşan Türk güvenlik kaynakları, polisin elinde 11 dakikalık ses kaydının olduğunu belirtiyor. Ses kaydında Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğa girer girmez saldırıya maruz kaldığı da vurgulanıyor.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 09:19
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