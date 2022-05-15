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Kadın - Aile Kaşarlı patates püresi nasıl yapılır? Kaşarlı patates püresi tarifi
Kadın - Aile

Kaşarlı patates püresi nasıl yapılır? Kaşarlı patates püresi tarifi

Kaşarlı patates püresi tam ölçülü | Kırmızı ve beyaz etin yanına bir hayli yakışan patates püresinin nasıl yapıldığını araştırıyor. Tam ölçülü nefis patates püresi tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-05-15 15:17:00 -
Kaşarlı patates püresi nasıl yapılır? Kaşarlı patates püresi tarifi

Özellikle köftenin yanına bir hayli yakışan patates püresini hazırlamak isteyenler 'Tam ölçülü patates püresi' konusunu araştırıyor. İşte, kaşarlı patates püre tarifi:

Kaşarlı patates püresi tarifi

Malzemeler:

  • 6-7 adet patates
  • 1 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı kaşar peyniri
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • Tuz
  • Karabiber

Kaşarlı patates püresi nasıl yapılır?

Öncelikle patatesleri güzelce yıkayıp kabuklarıyla birlikte haşlayın.

Haşlama suyuna tuz ve sirke eklemeyi ihmal etmeyin.

Haşlanan patatesleri soğuk suyla biraz soğuttuktan sonra kabuklarını soyun.

Patatesleri ezip içerisine süt, tereyağı, tuz, karabiber ve kaşar peyniri rendesini ekleyip iyice karıştırın.

Afiyet olsun.

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